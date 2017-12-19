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Это на самом деле самая искренняя аудитория: Хелена Мерааи о благотворительном вечере для детей в БГХГК

19 декабря 2017 20:59
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Новости Беларуси. Теплые улыбки и хорошее настроение – в подарок! Красочное шоу 19 декабря развернулось в Белорусской государственной хореографической гимназии-колледже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Танцевальное представление здесь подготовили для детей-сирот и малышей с ограниченными возможностями. На главной сцене – балет «Щелкунчик» в современной версии.

Это на самом деле самая искренняя аудитория: Хелена Мерааи о благотворительном вечере для детей в БГХГК-1

Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении-2017»:
Выступать пред такой публикой ­– это очень-очень ответственно. С одной стороны, очень впечатляет, так как это на самом деле самая искренняя аудитория, которая всегда поддержит тебя, какой бы ты ни был, как бы ты ни спел.

Это на самом деле самая искренняя аудитория: Хелена Мерааи о благотворительном вечере для детей в БГХГК-4

Наталья Кубракова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Каждый ребенок должен получить и сладкий подарок, и хорошее новогоднее настроение. Потому что это залог успеха в следующем году.

Это на самом деле самая искренняя аудитория: Хелена Мерааи о благотворительном вечере для детей в БГХГК-7

На утренник пригласили 300 ребят.

Для каждого подготовили сладкие угощения и веселые сюрпризы. Понравилось – всем!

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Хелена Мерааи

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