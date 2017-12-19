Это на самом деле самая искренняя аудитория: Хелена Мерааи о благотворительном вечере для детей в БГХГК

Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении-2017»:

Выступать пред такой публикой ­– это очень-очень ответственно. С одной стороны, очень впечатляет, так как это на самом деле самая искренняя аудитория, которая всегда поддержит тебя, какой бы ты ни был, как бы ты ни спел.