Пытаемся найти по следам, слушаем звуки: как лесники ловят елочных браконьеров

Новости Беларуси. Контроль над незаконной вырубкой елей и сосен перед Новым годом круглосуточный. Инспекторы из охраны животного и растительного мира в усиленном режиме патрулируют лесные угодья во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже зафиксированы десятки случаев деятельности браконьеров. Зеленых красавиц вырубают и для дома, и с целью сбыта на елочных базарах.

Каждую тропинку в этом лесу они обошли вдоль и поперек, причем не один раз. Лесная охрана в эти дни патрулирует окрестности в усиленном режиме, ведь есть желающие вырубить себе елочку перед Новым годом.

Андрей Колтович, лесничий Смолевичского лесничества:

Раньше была тенденция такая, что люди рубили для себя. А в последние годы появляются такие случаи, когда люди массово недобросовестно начинают заготавливать в целях продажи. Тех, кто маскируется в ночном лесу, пытаясь незаконно привезти себе домой пышную красавицу, попыталась отыскать и наша съемочная группа.

Александр Лучонок, СТВ:

Любой намек на человека в этой глуши может выглядеть подозрительно. Обращать внимание нужно на каждую мелочь, и обязательно уметь находить следы. Любой может быть потенциальным браконьером. Интересно, куда нас приведет этот след. Как правило, лесничему поступает сигнал от местных жителей. После этого приблизительная локация злоумышленника известна.

Сергей Поляк, старший государственный инспектор Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Пытаемся найти по следам, слушаем звуки рубки деревьев, проверяем автотранспорт. Взять след елочного браконьера можно, а вот поймать, а тем более с поличным, не так просто. Здесь след обрывается – рядом с автодорогой.

Сергей Поляк:

Многие люди, проезжая по автодороге перед новогодними празниками, думают: «Привезу елочку домой». Они даже не понимают, не осознают, что не только причиняют вред окружающей среде, но и сами же совершают административное правонарушение. Случаев незаконной вырубки в 2017 году пока зафиксировано немного, попались лишь несколько десятков правонарушителей.

Игорь Левченко, инспектор Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Штраф за незаконную порубку деревьев составляет до 50 базовых величин. Если попался, выйдет в несколько раз дороже, чем покупка живой ели на базаре. Цены на главный праздничный атрибут в этом году будут практические такие же, как и в прошлом: от 10 до 30 рублей в зависимости от высоты дерева.

Андрей Колтович:

Заготовка новогодних деревьев еще производится на специальных плантациях. Разрешена на расчистках квартальных просек, на рубках главного пользования, на сплошных санитарных рубках там, где не предусмотрено сохранение подроста.