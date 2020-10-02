«Это мощный сигнал другим потенциальным инвесторам». Под Минском арабский инвестор построит Национальный выставочный центр

Новости Беларуси. Памятную капсулу заложили 2 октября на месте строительства Национального выставочного центра под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в церемонии приняли премьер-министр Роман Головченко и глава крупнейшей девелоперской компании ОАЭ Мухаммед Али аль-Аббар.

Центр станет одним из важнейших объектов масштабного инвестиционного проекта «Северный берег». Таким образом в Минске появится «умный город». Концепция подразумевает строительство культурных, медицинских, спортивных сооружений, а также университета искусственного интеллекта. Общий объем инвестиций составит четыре миллиарда евро. Завершить строительство инвестор планирует через 15 месяцев.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Знаковое событие, наверное, для любой страны, начиная от Соединенных Штатов и заканчивая, наверное, любой из стран, которая могла бы гордиться, что инвестор такого уровня пришел к ней, в страну. Это одновременно мощный сигнал другим потенциальным инвесторам, которые присматриваются, анализируют ситуацию. Не секрет, что перед тем, как решиться на любой проект, подготовленная команда консультантов изучает не только нормативно-правовую базу, инвестиционный климат страны, какие-то оценки, и есть ли те люди, которые уже рискнули серьезно вложиться в ту или иную страну. Поэтому с точки зрения наработки портфеля успешных историй, для Беларуси это событие очень важное.

Мухаммед Али аль-Аббар, председатель совета директоров инвестиционной компании (ОАЭ):

Мы будем использовать самые прогрессивные технологии. Здесь будет один из самых современных комплексов в мире. Это уникальная возможность широко применить новейшие знания и технологии и благодаря этому повысить качество жизни. Я счастлив участвовать в этом проекте. Для меня ваша страна особенна талантом белорусов и потенциалом экономического роста, инфраструктура прекрасная, экономическая политика государства в последние годы показывала прогресс, руководство стремится развивать страну, и, конечно, красота Беларуси. Это определяющие факторы для успешной работы здесь.