«Это мощный сигнал другим потенциальным инвесторам». Под Минском арабский инвестор построит Национальный выставочный центр
Новости Беларуси. Памятную капсулу заложили 2 октября на месте строительства Национального выставочного центра под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в церемонии приняли премьер-министр Роман Головченко и глава крупнейшей девелоперской компании ОАЭ Мухаммед Али аль-Аббар.
Центр станет одним из важнейших объектов масштабного инвестиционного проекта «Северный берег». Таким образом в Минске появится «умный город». Концепция подразумевает строительство культурных, медицинских, спортивных сооружений, а также университета искусственного интеллекта. Общий объем инвестиций составит четыре миллиарда евро. Завершить строительство инвестор планирует через 15 месяцев.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Знаковое событие, наверное, для любой страны, начиная от Соединенных Штатов и заканчивая, наверное, любой из стран, которая могла бы гордиться, что инвестор такого уровня пришел к ней, в страну. Это одновременно мощный сигнал другим потенциальным инвесторам, которые присматриваются, анализируют ситуацию. Не секрет, что перед тем, как решиться на любой проект, подготовленная команда консультантов изучает не только нормативно-правовую базу, инвестиционный климат страны, какие-то оценки, и есть ли те люди, которые уже рискнули серьезно вложиться в ту или иную страну. Поэтому с точки зрения наработки портфеля успешных историй, для Беларуси это событие очень важное.
Мухаммед Али аль-Аббар, председатель совета директоров инвестиционной компании (ОАЭ):
Мы будем использовать самые прогрессивные технологии. Здесь будет один из самых современных комплексов в мире. Это уникальная возможность широко применить новейшие знания и технологии и благодаря этому повысить качество жизни. Я счастлив участвовать в этом проекте. Для меня ваша страна особенна талантом белорусов и потенциалом экономического роста, инфраструктура прекрасная, экономическая политика государства в последние годы показывала прогресс, руководство стремится развивать страну, и, конечно, красота Беларуси. Это определяющие факторы для успешной работы здесь.
Намерения о реализации долгосрочного проекта в нашей стране арабский инвестор подтвердил 1 октября на встрече с Президентом. Александр Лукашенко отметил, что возведенные здания должны стать визиткой Объединенных Арабских Эмиратов в центре Европы.
Напомним, Emaar Properties – крупнейший арабский девелопер. Компания представлена в 35 странах. Именно она отвечала за строительство самого высокого небоскреба в мире – Бурдж-Халифа – и одного из крупнейших торговых центров – Дубай Молл.