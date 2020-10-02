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«Это мощный сигнал другим потенциальным инвесторам». Под Минском арабский инвестор построит Национальный выставочный центр

02 октября 2020 14:37
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Новости Беларуси. Памятную капсулу заложили 2 октября на месте строительства Национального выставочного центра под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в церемонии приняли премьер-министр Роман Головченко и глава крупнейшей девелоперской компании ОАЭ Мухаммед Али аль-Аббар.

«Это мощный сигнал другим потенциальным инвесторам». Под Минском арабский инвестор построит Национальный выставочный центр-1

Центр станет одним из важнейших объектов масштабного инвестиционного проекта «Северный берег». Таким образом в Минске появится «умный город». Концепция подразумевает строительство культурных, медицинских, спортивных сооружений, а также университета искусственного интеллекта. Общий объем инвестиций составит четыре миллиарда евро. Завершить строительство инвестор планирует через 15 месяцев.

«Это мощный сигнал другим потенциальным инвесторам». Под Минском арабский инвестор построит Национальный выставочный центр-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Знаковое событие, наверное, для любой страны, начиная от Соединенных Штатов и заканчивая, наверное, любой из стран, которая могла бы гордиться, что инвестор такого уровня пришел к ней, в страну. Это одновременно мощный сигнал другим потенциальным инвесторам, которые присматриваются, анализируют ситуацию. Не секрет, что перед тем, как решиться на любой проект, подготовленная команда консультантов изучает не только нормативно-правовую базу, инвестиционный климат страны, какие-то оценки, и есть ли те люди, которые уже рискнули серьезно вложиться в ту или иную страну. Поэтому с точки зрения наработки портфеля успешных историй, для Беларуси это событие очень важное.    

«Это мощный сигнал другим потенциальным инвесторам». Под Минском арабский инвестор построит Национальный выставочный центр-7

Мухаммед Али аль-Аббар, председатель совета директоров инвестиционной компании (ОАЭ):
Мы будем использовать самые прогрессивные технологии. Здесь будет один из самых современных комплексов в мире. Это уникальная возможность широко применить новейшие знания и технологии и благодаря этому повысить качество жизни. Я счастлив участвовать в этом проекте. Для меня ваша страна особенна талантом белорусов и потенциалом экономического роста, инфраструктура прекрасная, экономическая политика государства в последние годы показывала прогресс, руководство стремится развивать страну, и, конечно, красота Беларуси. Это определяющие факторы для успешной работы здесь.

«Это мощный сигнал другим потенциальным инвесторам». Под Минском арабский инвестор построит Национальный выставочный центр-10

Намерения о реализации долгосрочного проекта в нашей стране арабский инвестор подтвердил 1 октября на встрече с Президентом. Александр Лукашенко отметил, что возведенные здания должны стать визиткой Объединенных Арабских Эмиратов в центре Европы.

Напомним, Emaar Properties – крупнейший арабский девелопер. Компания представлена в 35 странах. Именно она отвечала за строительство самого высокого небоскреба в мире – Бурдж-Халифа – и одного из крупнейших торговых центров – Дубай Молл.

# Беларусь-ОАЭ # общество # Роман Головченко # Мухаммед Али аль-Аббар # Фотофакт

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