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В Минске четвёртый день наблюдается смог. Когда он закончится?

02 октября 2020 14:30
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Новости Беларуси. Смог над столицей. В городе уже четвертый день наблюдается дымка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске четвёртый день наблюдается смог. Когда он закончится? -1

По словам синоптиков, к такому непривычному явлению могла привести пыль, перенесенная порывистым ветром из южных районов европейской части России.

Ухудшение видимости на 5-6 километров наблюдается во многих других городах. Уже 3 октября в столице ожидаются дожди, и ситуация с дымкой начнет улучшаться.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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