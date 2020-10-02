В Минске четвёртый день наблюдается смог. Когда он закончится?

Новости Беларуси. Смог над столицей. В городе уже четвертый день наблюдается дымка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По словам синоптиков, к такому непривычному явлению могла привести пыль, перенесенная порывистым ветром из южных районов европейской части России.

Ухудшение видимости на 5-6 километров наблюдается во многих других городах. Уже 3 октября в столице ожидаются дожди, и ситуация с дымкой начнет улучшаться.