В Минске сезон сельскохозяйственных ярмарок. Где пройдёт самая крупная?

Новости Беларуси. В столице продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. В выходные вновь можно будет запастись витаминами по сниженным ценам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В столице продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. В выходные вновь можно будет запастись витаминами по сниженным ценам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минчанам производители предлагают овощи, фрукты, рыбные, мясные, молочные продукты и не только. Ярмарки пройдут в каждом районе города по уже привычным адресам.
Традиционно самая крупная развернется на площадке у «Чижовка-Арены».
Ярмарки будут работать с 10 до 16 часов каждые выходные октября.