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В Минске сезон сельскохозяйственных ярмарок. Где пройдёт самая крупная?

02 октября 2020 14:36
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Новости Беларуси. В столице продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. В выходные вновь можно будет запастись витаминами по сниженным ценам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске сезон сельскохозяйственных ярмарок. Где пройдёт самая крупная?-1

Минчанам производители предлагают овощи, фрукты, рыбные, мясные, молочные продукты и не только. Ярмарки пройдут в каждом районе города по уже привычным адресам.

В Минске сезон сельскохозяйственных ярмарок. Где пройдёт самая крупная?-4

Традиционно самая крупная развернется на площадке у «Чижовка-Арены».

Ярмарки будут работать с 10 до 16 часов каждые выходные октября.

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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