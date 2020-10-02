Прямой эфир

Покрасить лавки и обрезать кусты. Минчан приглашают на субботники

02 октября 2020 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице продолжают наводить осенний марафет. Коммунальщики приглашают на субботники по месту жительства добровольцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Покрасить лавки и обрезать кусты. Минчан приглашают на субботники-1

Нужно очистить от мусора дворы и зеленые зоны, обрезать кустарники, покрасить лавки, песочницы и детские горки, привести в порядок подъезды и подвалы. Массовое осеннее озеленение придомовых территорий еще не началось, но отдельные ЖЭУ начали работы.

Покрасить лавки и обрезать кусты. Минчан приглашают на субботники-4

Массовые субботники начнутся в 9 утра во всех районах столицы, в частности на Уборевича, Плеханова, Уманской, Пуховичской, Одинцова, Мельникайте, на Калиновского и по Логойскому тракту.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске четвёртый день наблюдается смог. Когда он закончится?
02 октября 2020 14:30

В Минске четвёртый день наблюдается смог. Когда он закончится?

Преподаёт уже 20 лет. Учитель физики из Борисова рассказывает, почему ни разу не пожалел о своём выборе профессии
02 октября 2020 14:18

Преподаёт уже 20 лет. Учитель физики из Борисова рассказывает, почему ни разу не пожалел о своём выборе профессии

МИД Беларуси проведёт переаккредитацию работающих в Беларуси иностранных СМИ
02 октября 2020 13:42

МИД Беларуси проведёт переаккредитацию работающих в Беларуси иностранных СМИ