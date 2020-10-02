Покрасить лавки и обрезать кусты. Минчан приглашают на субботники

Новости Беларуси. В столице продолжают наводить осенний марафет. Коммунальщики приглашают на субботники по месту жительства добровольцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нужно очистить от мусора дворы и зеленые зоны, обрезать кустарники, покрасить лавки, песочницы и детские горки, привести в порядок подъезды и подвалы. Массовое осеннее озеленение придомовых территорий еще не началось, но отдельные ЖЭУ начали работы.