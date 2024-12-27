Объём внешней торговли товарами Минской области за 10 месяцев составил свыше 47 млн рублей

Объем внешней торговли товарами Минской области за 10 месяцев составил свыше 47 миллионов рублей. Продукция, производимая предприятиями центрального региона, завоевывает все большую популярность на международных рынках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Высокое качество товаров и надежность обеспечивают устойчивый спрос как внутри страны, так и за ее пределами. Промышленность продолжает оставаться определяющим фактором в формировании валового регионального продукта области. Растут поставки товаров и за рубеж. Так, только в Стародорожском районе темп роста экспорта составляет более 107 % по сравнению с уровнем прошлого года. Производимая продукция хорошо известна. Самые популярные экспортные позиции – это соки, нектары, варенье и сливочное масло.

Людмила Прахоцкая, первый заместитель председателя Стародорожского райисполкома:

Каждый год коллективы работают над созданием и выпуском новых видов продукции. Большой популярностью пользуется стародорожское мороженое. Его выпускается около 20 видов, в этом году добавился еще один. И в следующем планируется еще 4 новых вида продукции.

За последние два года в Минской области создано около 10 предприятий в рамках инициативы «Один район – один проект». Это около 300 новых рабочих мест. Планируется, что в 2025 году эти предприятия начнут увеличивать объемы промышленного производства. А значит, увеличится и экспорт.