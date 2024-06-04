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«Это миссия моей души». Актриса Евгения Короткевич о фестивале «Твои таланты так нужны планете»

04 июня 2024 11:31
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У нас всегда только интересные гости. Сегодня мы продолжаем эту славную традицию. Темой встречи стало важное мероприятие, которое пройдет сегодня, 4 июня, в спортивно-культурном центре БГУКИ, IV фестиваль «Твои таланты так нужны планете».

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгения Короткевич, актриса театра и кино, общественный деятель, амбассадор дружбы и развития инклюзивного детского творчества в России и Республике Беларусь, и Антон Зорькин, радио- и телеведущий, журналист, писатель, поэт, конферансье (Россия).

«Это миссия моей души». Актриса Евгения Короткевич о фестивале «Твои таланты так нужны планете»-1

Евгения Короткевич, актриса театра и кино, общественный деятель, амбассадор дружбы и развития инклюзивного детского творчества в России и Республике Беларусь:
В нашем фестивале участвуют слабослышащие дети, глухие дети, дети с синдромом Дауна, аутисты, ДЦП. Слабослышащие дети поют на жестовом языке, это потрясающее зрелище, они поют душой, поют с известными артистами.

Александр Меженный, ведущий:
Благодаря чему это все стало возможным? Что движет вами?

«Это миссия моей души». Актриса Евгения Короткевич о фестивале «Твои таланты так нужны планете»-4

Евгения Короткевич:
Я занимаюсь благотворительностью с 11 лет. В 11 лет я впервые выступала в доме престарелых в Могилеве. Тогда для меня это было большим потрясением. Потом я поехала в Москву, поступила во ВГИК, снялась с Гошей Куценко, стала помогать его благотворительному фонду, всегда мечтала открыть свой фонд. Но не знала, каким конкретно детям хочу помогать. Два года назад на съемках в Забайкалье мы снимали фильм «Озеро детства», где я сыграла главную роль с Дмитрием Харатьяном, Александром Михайловым. Меня пригласили в центр слабослышащих детей «Открытый мир». Я увидела, как мальчик пел руками. Этот мальчик прилетел сегодня в Минск, его зовут Дима Ратников. Из Благовещенска он добирался двое суток.

Подробности в видео.

 

# Фестиваль # общество # Евгения Короткевич # Антон Зорькин # Александр Меженный # Юрий Царёв # Юлия Самусенко

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