«Это миссия моей души». Актриса Евгения Короткевич о фестивале «Твои таланты так нужны планете»

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгения Короткевич, актриса театра и кино, общественный деятель, амбассадор дружбы и развития инклюзивного детского творчества в России и Республике Беларусь, и Антон Зорькин, радио- и телеведущий, журналист, писатель, поэт, конферансье (Россия).

У нас всегда только интересные гости. Сегодня мы продолжаем эту славную традицию. Темой встречи стало важное мероприятие, которое пройдет сегодня, 4 июня, в спортивно-культурном центре БГУКИ, IV фестиваль «Твои таланты так нужны планете».

Евгения Короткевич, актриса театра и кино, общественный деятель, амбассадор дружбы и развития инклюзивного детского творчества в России и Республике Беларусь:

В нашем фестивале участвуют слабослышащие дети, глухие дети, дети с синдромом Дауна, аутисты, ДЦП. Слабослышащие дети поют на жестовом языке, это потрясающее зрелище, они поют душой, поют с известными артистами.

Александр Меженный, ведущий:

Благодаря чему это все стало возможным? Что движет вами?