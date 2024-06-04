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Готовность к проведению XI Форума регионов Беларуси и России обсудили в Совете Республики

04 июня 2024 10:38
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22 дня до важного события. Готовность к проведению мероприятий XI Форума регионов Беларуси и России подробно обсудили на совещании в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовность к проведению XI Форума регионов Беларуси и России обсудили в Совете Республики-1

Встреча прошла под руководством Натальи Кочановой. Среди участников дискуссии – сенаторы, руководство Витебской области, Полоцка, Новополоцка, работники Секретариата Совета Республики. На повестке дня – отчет Витебского облисполкома об уже проделанной работе, мероприятиях, которые еще не завершены, и обсуждение проблемных вопросов подготовки.

Напомним, Форум регионов Беларуси и России будет проходить 27-28 июня, запланировано проведение девяти секций.

# Парламент Беларуси # общество # Наталья Кочанова

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