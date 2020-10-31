Как прошёл субботний женский марш в Минске? Наблюдала Ксения Худолей
Новости Беларуси. Субботний демарш несогласных женщин едва ли собрал и сотню участниц. Несколько дамских протестов для массовости даже пришлось объединить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девушки искали поддержки по ходу всего маршрута, но остались один на один со своей позицией. Минчане призывы к подобным прогулкам проигнорировали.
Свое огорчение активистки марша высказали Ксении Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Смотришь на субботний женский демарш и в который раз задаешься вопросом: «И это все?» Вопрос риторический, но очень даже уместный. Ведь на очередной выходной планы белорусам обещали подпортить сразу двумя протестными акциями.
Ксения Худолей:
Что по факту? От кинотеатра «Беларусь» двинулась колонна солидарных с бастующими дамами, еще одна группа поддержки поджидала в центре города. Очень скоро стало ясно: силы нужно объединять как можно быстрее, иначе картинка выходит скудная.
Ксения Худолей:
Редкие сигналы с проспекта, затерявшиеся в его шуме кричалки и периодический ступор. Куда идти – непонятно, что скандировать – тоже.
Ксения Худолей:
Поражает и степень цинизма субботних дефиле. В первые ряды дамского протеста буквально проталкивают людей на колясках и с палочками. Прикрывать остатки массовости здесь, видимо, принято вот так – без всякой морали.
Ксения Худолей:
Впрочем, необъяснимых явлений хватает и без того. Приплели к прогулке «польские аборты», перепутали протест с вечеринкой по случаю Хэллоуина, переименовали проспект Независимости в «проспект истеричности».
– Пошла вон! Пошла вон! Вон пошла!
– Мы не имеем права что делать?
– Здесь находиться!
– На улице находиться?
– Вы нарушаете закон!
Ксения Худолей:
Это, пожалуй, самая подходящая иллюстрация тщетности протестных усилий. По одну сторону проспекта Белгосцирк – заботливые белорусские мамы и дети спешат на представление По другую – свои клоуны, выступление которых, откровенно говоря, люди проигнорировали. Нужно ли объяснять, почему?