Как прошёл субботний женский марш в Минске? Наблюдала Ксения Худолей

Новости Беларуси. Субботний демарш несогласных женщин едва ли собрал и сотню участниц. Несколько дамских протестов для массовости даже пришлось объединить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девушки искали поддержки по ходу всего маршрута, но остались один на один со своей позицией. Минчане призывы к подобным прогулкам проигнорировали.