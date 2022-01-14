Наталья Кочанова о проекте Конституции: «Люди в большей степени обращают внимание на социальные гарантии»

Новости Беларуси. Белорусы глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона страны. Это 14 января подчеркнула Наталья Кочанова во время встречи с гражданами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, общественная приемная по обсуждению изменений и дополнений Конституции продолжает свою работу. Особый акцент на социальные гарантии, проявление патриотизма и сохранение исторической памяти. К примеру, спорное восприятие вызвала статья, что граждане должны заботиться о своем здоровье. А вот большое количество обращений связаны с воспитанием подрастающего поколения в плане традиционных ценностей. Также не единожды затронут вопрос по разделу «Парламент». Белорусы предлагают не писать «Национальное собрание», потому как появляется Всебелорусское народное собрание.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Люди понимают меру своей ответственности за будущее своей страны, потому что это тот закон, по которому придется жить не одному поколению, вероятнее всего. Потому что не так часто приходится менять Конституцию, это и невозможно, поэтому предложений достаточно много. Все поддерживают, что страна должна быть президентская, обязательно социально ориентированное государство. В этом нет никакого сомнения, про это говорят все. Конечно, люди в большей степени обращают внимание на социальные гарантии. Мы уже предложили, что это и поддержка семей, воспитывающих детей, это и люди, которые имеют инвалидность, и пенсионеры. То есть каждый видит для себя то, что сегодня государство, как и предполагало, так и будет в дальнейшем поддерживать социальную направленность нашего государства.