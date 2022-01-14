Наталья Кочанова о проекте Конституции: «Люди в большей степени обращают внимание на социальные гарантии»

Новости Беларуси. Белорусы глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона страны. Это 14 января подчеркнула Наталья Кочанова во время встречи с гражданами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, общественная приемная по обсуждению изменений и дополнений Конституции продолжает свою работу. Особый акцент на социальные гарантии, проявление патриотизма и сохранение исторической памяти. К примеру, спорное восприятие вызвала статья, что граждане должны заботиться о своем здоровье. А вот большое количество обращений связаны с воспитанием подрастающего поколения в плане традиционных ценностей. Также не единожды затронут вопрос по разделу «Парламент». Белорусы предлагают не писать «Национальное собрание», потому как появляется Всебелорусское народное собрание.