Жителей просят не выходить на улицу из-за ветра. МЧС продолжает устранять последствия непогоды

Новости Беларуси. Работники МЧС продолжают устранять последствия непогоды. В результате усиления ветра повреждены крыши зданий в Березинском, Вилейском, Дзержинском, Минском, Молодечненском, Смолевичском и Стародорожском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сильные порывы ветра спровоцировали и падения деревьев. Спасатели оказывают помощь в их распиловке и освобождении проезжих частей.

Напомним, 14 января по всей стране объявлен красный уровень опасности. Жителей просят быть предельно внимательными и осторожными. По возможности не выходить на улицу, а также не парковать автомобили возле деревьев и шатких конструкций.