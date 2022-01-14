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Жителей просят не выходить на улицу из-за ветра. МЧС продолжает устранять последствия непогоды

14 января 2022 18:23
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Новости Беларуси. Работники МЧС продолжают устранять последствия непогоды. В результате усиления ветра повреждены крыши зданий в Березинском, Вилейском, Дзержинском, Минском, Молодечненском, Смолевичском и Стародорожском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Жителей просят не выходить на улицу из-за ветра. МЧС продолжает устранять последствия непогоды-1

Сильные порывы ветра спровоцировали и падения деревьев. Спасатели оказывают помощь в их распиловке и освобождении проезжих частей.

Напомним, 14 января по всей стране объявлен красный уровень опасности. Жителей просят быть предельно внимательными и осторожными. По возможности не выходить на улицу, а также не парковать автомобили возле деревьев и шатких конструкций.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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