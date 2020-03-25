«Это и есть та самая пресловутая советская система». Так оценивают зарубежные блогеры белорусскую систему здравоохранения

Новости Беларуси. Последнее время все чаще даже независимые блогеры белорусскую систему здравоохранения приводят в пример многим странам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На понятном и доступном языке объясняют, почему в Беларуси не ввели карантин. Рассуждают, когда действительно нужны такие меры.

Тему продолжит Евгений Поболовец. Игорь Тышкевич – белорус, живет в Украине. Аналитик и блогер. Не претендуя на истину в последней инстанции, комментирует ситуацию в Беларуси. И начинает с главного – с того, о чем последние дни много говорят и в нашей стране, в том числе на самом высоком уровне.

Безопасность и экономика должны работать в балансе. Если экономика не будет работать, не будет средств на качественную медицину. Закрыть страну – разрушить экономику. Далее чисто медицинские нюансы и ответ на вопрос: почему же в Беларуси не ввели карантин и почему так мало заболевших?

– По количеству тестов лабораторных Беларусь входит в десятку стран в мире с наибольшим покрытием.

– А как так случилось? Почему?

– Где-то в 2012-2013 году в Беларуси решили, что медицинский туризм должен приносить доходы. В результате, например, сегодня Беларусь в топ-20 государств по уровню трансплантологии – по пересадке органов. Аппаратов ИВЛ новых в Беларуси 2049 на 9,5 миллиона населения. Это в 3 раза больше, чем в США, в 2 раза больше, чем в Италии, это в 2,5 раза больше, чем в Нидерландах.

Дальше по пунктам: в Беларуси сохранена и действует система инфекционных больниц. Мы к этому привыкли и не замечаем, и даже забыли, что в большинстве стран постсоветского пространства наследие безальтернативной системы Семашко ликвидировали. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы Евгений Поболовец:

Не эффективна была, видите ли. Теперь видим. И не только мы, но и еще один украинский блогер Тетяна Монтян. Она из-за карантина вынужденно оказалась в Германии. Может сравнить.

Это и есть та самая пресловутая советская система Семашко, которая с 20-х годов прошлого века и была принята фактически в качестве безальтернативного варианта оказания медицинской помощи населению СССР. Только централизованная государственная медицина могла тогда эффективно справиться с массовыми эпидемиями.

Что еще отметили блогеры? В Беларуси работает научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии. Несколько лет назад он получил статус по биологической защите № 4. Самый высокий. В мире таких центров всего 39. И в Беларуси вот. И в Ухани, к слову. Евгений Поболовец, корреспондент:

А дальше – страшный сон для либерала. Оказывается, в жестких мерах нет ничего плохого, и даже наоборот, когда речь заходит о безопасности всего народа. И вот почему.

В Беларуси нашли так называемого нулевого пациента, который гулял по Минску несколько дней. Он нагулял более 200 контактов. Эти контакты были изолированы на протяжении 24 часов, где бы они ни находились.

Всех контактных развели на два уровня: тесные и обычные. Все люди, имевшие тесный контакт (то есть находящиеся на расстоянии до 2 метров и общавшиеся более 15 минут) были госпитализированы, невзирая на отсутствие клинических симптомов. Впоследствии троих из них таки нашли COVID-19, остальных протестировали и отпустили по домам. Таким образом иранский очаг был полностью быстро локализован. Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича Евгений Поболовец:

Еще несколько заметок на полях. Вроде бы очевидные вещи, но они очевидны для нас. Перепрофилируем больницы, где есть отдельные боксы, под инфекционные отделения. Мобилизация системы здравоохранения, когда про отпуска врачам приходится забыть. Лабораторные тесты. Не только экспресс-тесты – это важно – а полноценные лабораторные. Их в Беларуси 23 тысячи уже проведено.

А еще пенсия с доставкой на дом или на карточку – лишь бы пожилые не ходили сами в массовые места. Социальная самоизоляция, если хотите. Деньги на карантине – они ведь в первую очередь в контакте с нашими руками. Оказывается, не во всех странах эти понятные и, казалось бы, примитивные меры используются. Уже не говорим про обязательный тест для всех, кто прибывает в Беларусь из стран группы риска. Причем тест обязательный, если пневмония или простуда. Не расписка о карантине, заметьте. А реальные действия.

Когда у тебя есть порядка 6 000 мест на больных вирусом, из них 2 000 мест для интенсивной терапии, то есть для тяжелых, тебе незачем вводить карантин. Карантин вводится тогда, когда ты видишь, что у тебя предел ресурсной базы твоей системы здравоохранения близок к исчерпанию. Для Беларуси введение жестких мер по карантину – это примерно 1500-1700 заболевших, по моим оценкам. После этого Беларусь будет вводить более жесткие меры.