На электросамокате по городу. Как не попасть на приём к травматологу и избежать проблем с ГАИ?

Новости Беларуси. В сводках новостей все чаще появляются случаи ДТП с участием электросамокатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Житель Минска пострадал при катании на таком электротранспорте. 50-летний мужчина не смог переехать бордюр и с переломом бедра попал в больницу. Ранее на трассе погиб пенсионер на самокате.

На этой неделе на трассе Мозырь – Петриков погиб водитель электросамоката. 80-летнего мужчину, который ехал по проезжей части, сбило прицепом попутного большегруза. Чтобы подобных ситуаций не возникало, в правила дорожного движения в 2022 году внесли изменения, которые начнут действовать с 18 октября. В документе появилось такое понятие, как средства персональной мобильности, к которым относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса.

Екатерина Веретельная, начальник отделения административной практики Межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Запрещено двигаться на данных устройствах в состоянии опьянения. Необходимо передвигаться при наличии велосипедной дорожки в первую очередь по ней, в случае ее отсутствия возможно движение по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствий пешеходам. Также имеется возрастное ограничение – не моложе 14 лет.

Предельно допустимой скоростью будет 25 километров в час. Медленнее машин, но быстрее пешеходов. Что думают прохожие о таком транспортном средстве, которое постепенно занимает свое место на улицах города?

Если аккуратно на них ездить, то ничего страшного. Если мчаться, как… Тогда это страшно.

В советское время: метр от дорожки – и едешь на «лисапеде». И руками только показываешь: туда-сюда, налево, направо. И никаких проблем.

Анна Корольчук, корреспондент:

Новые средства индивидуальной мобильности, безусловно, удобные, компактные и быстрые. Люди их преимущества давно оценили, а вот городская среда подстроиться пока не успела. Не каждый населенный пункт может похвастаться достаточным количеством оборудованных велосипедных дорожек и съездами. Качество тротуарного покрытия порой тоже оставляет желать лучшего.

Когда двигаешься на скорости, для падения достаточно небольшой ямки или выбитой плитки. К тому же без опыта вождения лавировать в потоке пешеходов крайне сложно. В таком случае можно и самому пострадать, и сбить другого человека.

Кирилл Слепченко, врач – ортопед-травматолог Гомельской областной клинической больницы:

Как правило, травмы сочетанного характера возникают, чаще травмы нижних конечностей, поэтому лечение проходит довольно длительный период, многочисленные операции многим пациентам требуются. Травматологи говорят: водитель электросамоката – наш потенциальный пациент, ведь в руках у него опасная игрушка. Пока новые правила не вступили в силу, ГАИ напоминает об элементарных способах защиты себя и окружающих.