Как сжигали окрестности Минска в Великую Отечественную? В Ивенце показали протоколы допросов выживших жителей

На выставке представлены архивные материалы, фотографии, которые разделены на несколько блоков: гетто в Ивенце, блокада Налибокской пущи, а также раздел про сожженные деревни. Посетители могут ознакомиться с хронологией событий, связанных с уничтожением мирного населения на территории района. Уникальные материалы представлены на тематических стендах. Особый интерес вызывают протоколы допросов, оставшихся у живых жителей сожженных деревень.

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:

В наш Ивенецкий музей приходят не только местные школьники, приезжают ребята из соседних деревень. И у нас очень много туристов, которые приезжают в основном из Минска и окрестностей. Хочу сказать, что все с интересом слушают рассказы о той же Налибокской пуще, о блокаде, о гетто, которое находилось рядом с музеем, о том, что происходило во время Великой Отечественной войны.