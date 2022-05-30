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Как сжигали окрестности Минска в Великую Отечественную? В Ивенце показали протоколы допросов выживших жителей

30 мая 2022 14:25
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Новости Беларуси. «Без срока давности». Тематическая постоянная экспозиция открылась в Ивенецком музее традиционной культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как сжигали окрестности Минска в Великую Отечественную? В Ивенце показали протоколы допросов выживших жителей-1

На выставке представлены архивные материалы, фотографии, которые разделены на несколько блоков: гетто в Ивенце, блокада Налибокской пущи, а также раздел про сожженные деревни. Посетители могут ознакомиться с хронологией событий, связанных с уничтожением мирного населения на территории района. Уникальные материалы представлены на тематических стендах. Особый интерес вызывают протоколы допросов, оставшихся у живых жителей сожженных деревень.

Как сжигали окрестности Минска в Великую Отечественную? В Ивенце показали протоколы допросов выживших жителей-4

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
В наш Ивенецкий музей приходят не только местные школьники, приезжают ребята из соседних деревень. И у нас очень много туристов, которые приезжают в основном из Минска и окрестностей. Хочу сказать, что все с интересом слушают рассказы о той же Налибокской пуще, о блокаде, о гетто, которое находилось рядом с музеем, о том, что происходило во время Великой Отечественной войны.

Как сжигали окрестности Минска в Великую Отечественную? В Ивенце показали протоколы допросов выживших жителей-7

Экспозиция и далее будет пополняться материалами. Выставка продолжит работу до конца 2022 года.

# Великая Отечественная война # общество # Валентина Адамович # Фотофакт

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