Приехали даже гости из Донбасса. Узнали, что происходит на концерте ко Дню России в Минске

Россия – Беларусь. Вместе в сложные времена, рука об руку в знаковые даты и торжественные моменты. Завтра, 12 июня, дружественная нам страна отметит День России, один из главных государственных праздников наших друзей и соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши соотечественники, многие из которых имеют российские корни, считают это событие не менее важным и для Беларуси. Ведь история и события последних лет доказывают: крепость союза и единство народов нерушимы давлением и желанием ослабить силу мощных держав.

Полин а Королев а, корреспондент: Мы находимся на самом старте сегодняшнего праздничного пути. За моей спиной сцена, сейчас там разгорается настоящий праздник, он посвящен Дню России, который пройдет завтра, но а сегодня празднуют в Беларуси. Здесь собрались коллективы со всех регионов нашей страны-соседки. Они выступают с пяти часов. Собирается народ, он не прекращает идти, люди сменяют друг друга. Они приходят счастливыми, а уходят еще более радостными. Здесь сегодня присутствуют ансамбли народной музыки, они представляют песни про любовь, патриотический репертуар, а также песни, посвященные дружбе народов. Мы успели пообщаться с представителем одной из групп. Я предлагаю узнать, откуда же у них такие колоритные костюмы, которые, как и их песни, соединяют в себе черты современности и народного творчества.

Александр Колесников, руководитель ансамбля народной музыки «Ватага»:

Это сценическое решение. Такой кафтан белорусский. Если посмотреть, есть белорусские ноты. Мы соседи, у нас все настолько переплетено. Мы очень часто бываем в Гомеле, это соседний наш регион, приезжаем на праздники. Наверное, всю область объездили, у нас это совсем рядышком. В Минске мы не первый раз.

Полина Королева:

Сегодня в Минске собралась звездная плеяда. Выступают без перерыва, выходят на сцену то одни коллективы, то другие. Люди приезжают не только из Беларуси, но и из России, и, к слову, есть гости из Донбасса. Они приехали узнать, как дела у их главных звезд, за которыми они следят не один год, приехали услышать их песни.