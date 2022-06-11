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Азарёнок: только нога вражины ступит на нашу землю, интернета не будет в Варшаве и Вильнюсе. Не будет ни Варшавы, ни Вильнюса

11 июня 2022 17:00
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Новости Беларуси. Новые виды провокаций против Беларуси осваивают наши враги. Они решили через своих адептов покрыть нашу страну сетью диверсантов и шпионов. Каков будет ответ государства – в авторской рубрике Григория Азаренка, в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Азарёнок: только нога вражины ступит на нашу землю, интернета не будет в Варшаве и Вильнюсе. Не будет ни Варшавы, ни Вильнюса-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Не с теми вы решили в шпионские игры поиграть. Не вашей масти, песики. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте.  

Тут такой анекдот недавно приключился. Наемники селфи-полка имени закрытой минской забегаловки [имеется в виду бар Kalinouski – прим. ред] решили, что они самые умные. Призвали змагаров, которые ходят под стул, призываться в нашу территориальную оборону и народное ополчение. И там, значит, они должны нашпионить.  

Зафиксировать технику, склады, подержать хоть раз в жизни автомат. Я прямо представляю себе змагара в наших славных отрядах ополченцев. Ліцьвіны, кто вас туда пустит. Ведь ваша жизнь никчемна (для всех, кроме нас). Вы же ложкой в столовке травмы себе можете нанести. А если дать вам в руки даже учебную гранату – спасай потом ваши жизни.  

Азарёнок: только нога вражины ступит на нашу землю, интернета не будет в Варшаве и Вильнюсе. Не будет ни Варшавы, ни Вильнюса-4

Григорий Азаренок:  
Всех змагарышей, которые будут на подлете к территориальной обороне и ополчению, вычислят в секунду. У вас же все ваши административки, посты в телегах, все перепосты – все это на рожах у вас написано. И вместо военной формы будет роба.  

Кстати, в случае нападения на нас ваших хозяев, в тюрьмах вы не отсидитесь. Батальон палітвязняў против селфи-роты Калиновского – вот это будет тема. Сам лично с удовольствием встану в заград-отряд. А ведь неслучайно хозяева гуглов-шмуглов принялись за наши каналы. Выпилили «Желтые сливы», их друзей «Ваши сливы», закрытие ГУБОПа – это уже анекдот про западных несмышленыешей. Что, интервенцию готовите, зачищаете информационное поле?  

Так знайте, что только нога вражины ступит на нашу землю, интернета не будет в Варшаве и Вильнюсе. Потому что не будет ни Варшавы, ни Вильнюса. А теперь снова к недожмудинам. К тем, кто призывает к провокациям, террору, шпионажу, подрыву нашей страны. Я хочу вам кое-что напомнить. Выступление одно. Больше года назад было. На ВНС. Слово взял председатель Комитета государственной безопасности генерал Иван Станиславович Тертель. Змагар, взял ручку и записывай. По слогам. Так мы гадаем на твоей судьбе.  

Азарёнок: только нога вражины ступит на нашу землю, интернета не будет в Варшаве и Вильнюсе. Не будет ни Варшавы, ни Вильнюса-7

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности:  
Уверен, что те, фамилии которых известны, но, по понятным причинам, мною не называли, сейчас внимательно нас слушают. Хотел бы предупредить их и иностранных кураторов, что мы будем действовать жестко, в соответствии со сложившейся международной практикой по пресечению подобного рода преступлений. Работая на упреждение. Напомню, что наши предшественники, отцы и деды, находили предателей, изменников, пособников фашистов через десятилетия, где бы они не находились. И мы от этой линии никогда не отступим. Спасибо за внимание.  

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Иван Тертель # Григорий Азарёнок # Константин Калиновский # Фотофакт

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