Cтоличный бизнесмен не доплатил в бюджет более 2,5 миллионов рублей

Подробности громкого дела раскрыл Следственный комитет: бизнесмен из Минска не доплатил в бюджет 2,5 миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компания, которую фактически контролировал обвиняемый, занималась продажей строительных материалов. При этом формально он не был должностным лицом и не имел юридических полномочий.

Альбина Савицкая, заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УСК по Минску:

В сети Интернет ими размещались объявления о подработке, которая заключалась в регистрации фирмы-однодневки, сборе пакета документов, которые в последующем передавались работодателю откликнувшимися. При этом основным видом деятельности пособников оставались финансовые компании, которые на профессиональной основе оказывали услуги по выводу денежных средств желающим обойти стороной налоговое законодательство. За такого рода услуги они получали 10-12 % от каждой сделки.

Противоправную деятельность выявили сотрудники управления Департамента финансовых расследований по Минской области и городу Минску. Следователями установлено, что с декабря 2022 года по март 2024 года обвиняемый внес в декларации фиктивные сведения о сделках с 13 юридическими лицами.

Эту информацию бизнесмен предоставил для учета в налоговую инспекцию и тем самым уклонился от уплаты налогов. Обвиняемый признал вину. Суд назначил ему наказание – шесть лет в колонии усиленного режима. Также он обязан выплатить штраф в 42 тысячи рублей и пять лет не сможет занимать определенные должности. Приговор еще не вступил в законную силу. Соучастники аферы остаются под следствием.