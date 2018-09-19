«Это что-то потрясающее»: местные жители о «перерождении» посёлка Болбасово

Новости Беларуси. В Орше, как и во всем районе, фактически в режиме нон-стоп ведутся строительные работы. Предприятия активно ищут инвесторов, проводят модернизацию производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Орше, как и во всем районе, фактически в режиме нон-стоп ведутся строительные работы. Предприятия активно ищут инвесторов, проводят модернизацию производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?
Задача – создать здесь образцово-показательный регион, на который в будущем смогут равняться все остальные. О глобальной «оршанской перезагрузке» материал корреспондента Анастасии Бут.
Болбасово в послевоенные годы называли «ядерным щитом и мечом Советского Союза». Здесь базировался авиационный полк, а в небольшом городке жили военные и их семьи. Сегодня это поселок, который переживает свое второе рождение.
Раиса Бочкарева, жительница Болбасово:
Это что-то потрясающее. Мы 300 лет этого ждали, понимаете? Все было такое заброшенное. Но сейчас пускай эти катакомбы будут, но все равно будет приятно.
На реконструкцию поселка выделили свыше 7,5 миллионов рублей. Меняют все: от подземных коммуникаций до внешнего облика жилых домов.
Глеб Гуленков, председатель Болбасовского поселкового совета:
Самый масштабный объем – это то, что для людей наиболее необходимо. Это построена станция обезжелезивания.
Привлекательным внешне город станет буквально через месяц. Интересным для бизнеса – после открытия нового мультимодального логистического центра.
Подробности в видеоматериале.