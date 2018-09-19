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Ещё один почтомат появился в Минске: как работает сервис?

19 сентября 2018 12:55
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Новости Беларуси. Быстрее, надежнее, дешевле. В Минске начал работу еще один почтомат – автоматизированное устройство для передачи посылок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он содержит полсотни ячеек разного объема с максимальной нагрузкой на каждую в 30 кг.

Ещё один почтомат появился в Минске: как работает сервис?-1

Все ячейки снабжены антивандальным замком, а сам почтомат – тремя камерами видеонаблюдения. Получатель посылки должен зарегистрироваться на сайте «Белпочты» и дождаться сообщения с паролем. Забрать бандероль надо в течение 3 суток.

Ещё один почтомат появился в Минске: как работает сервис?-4

Алексей Цвирко, начальник управления технического и сетевого взаимодействия РУП «Белпочта»:
Почтоматы работают круглосуточно. Клиенту нет нужды подстраивать свой график под режим работы отделения почтовой связи. Если вдруг клиенту по каким-то причинам не удалось вовремя забрать почтовое отправление, приезжает курьер, изымает почтовое отправление, доставляет в ближайший объект почтовой связи, о чем клиенту приходит уведомление посредством смс-сообщения и письма на адрес электронной почты.

Ещё один почтомат появился в Минске: как работает сервис?-7

Сегодня «Белпочта» использует 20 почтоматов, большинство из которых находятся в столице и по одному – в каждом областном центре.

# Почта Беларуси # общество # Алексей Цвирко # Фотофакт

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