Ещё один почтомат появился в Минске: как работает сервис?

Новости Беларуси. Быстрее, надежнее, дешевле. В Минске начал работу еще один почтомат – автоматизированное устройство для передачи посылок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он содержит полсотни ячеек разного объема с максимальной нагрузкой на каждую в 30 кг.

Все ячейки снабжены антивандальным замком, а сам почтомат – тремя камерами видеонаблюдения. Получатель посылки должен зарегистрироваться на сайте «Белпочты» и дождаться сообщения с паролем. Забрать бандероль надо в течение 3 суток.

Алексей Цвирко, начальник управления технического и сетевого взаимодействия РУП «Белпочта»:

Почтоматы работают круглосуточно. Клиенту нет нужды подстраивать свой график под режим работы отделения почтовой связи. Если вдруг клиенту по каким-то причинам не удалось вовремя забрать почтовое отправление, приезжает курьер, изымает почтовое отправление, доставляет в ближайший объект почтовой связи, о чем клиенту приходит уведомление посредством смс-сообщения и письма на адрес электронной почты.