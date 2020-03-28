«Это человек-символ». Почему Гитлер считал своим личным врагом советского диктора Левитана?

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Алексей Беляев:

Вообще было очень много мистических моментов. Он считал, что Левитан – во-первых, еврей, во-вторых, человек, который является рупором советской власти. Его голос – это голос всей советской страны, всей советской пропаганды. Соответственно, это человек-символ. А с символами надо бороться. Германия гитлеровская вот этому мистическому символизму придавала особое значение.

Противопоставление свастики как древнего германского, вообще индоевропейского символа масонской красной звезде, еврейскому знаку. Противостояние шло на уровне символизма. Просто мания уничтожить Петербург, Москву как символы русского народа.