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«Это человек-символ». Почему Гитлер считал своим личным врагом советского диктора Левитана?

28 марта 2020 14:05
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Это человек-символ». Почему Гитлер считал своим личным врагом советского диктора Левитана?-1

«Это человек-символ». Почему Гитлер считал своим личным врагом советского диктора Левитана?-3

Своими личными врагами Адольф Гитлер считал неуловимого снайпера Василия Зайцева, художника-карикатуриста Бориса Ефимова и знаменитого советского диктора Юрия Левитана.   

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«Это человек-символ». Почему Гитлер считал своим личным врагом советского диктора Левитана?-6

Алексей Беляев:
Вообще было очень много мистических моментов. Он считал, что Левитан – во-первых, еврей, во-вторых, человек, который является рупором советской власти. Его голос – это голос всей советской страны, всей советской пропаганды. Соответственно, это человек-символ. А с символами надо бороться. Германия гитлеровская вот этому мистическому символизму придавала особое значение.

Противопоставление свастики как древнего германского, вообще индоевропейского символа масонской красной звезде, еврейскому знаку. Противостояние шло на уровне символизма. Просто мания уничтожить Петербург, Москву как символы русского народа.

«Это человек-символ». Почему Гитлер считал своим личным врагом советского диктора Левитана?-9

«Это человек-символ». Почему Гитлер считал своим личным врагом советского диктора Левитана?-11

# Великая Отечественная война # общество # Юрий Левитан # Адольф Гитлер # Алексей Беляев # Борис Ефимов # Василий Зайцев # Фотофакт

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