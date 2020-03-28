Из донесений в Берлин: белорусский епископат во главе с престарелым митрополитом переиграл оккупационную власть

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

3 октября 1943 года оккупационная власть предложила создать в Беларуси совсем другую православную церковь, отделенную от Московской патриархии. На это минский митрополит Пантелеимон Рожновский согласился, но с оговоркой: если она будет признана всеми автокефальными православными церквями, в том числе и Московской, которая находится по другую сторону фронта.

Светлана Силова:

Митрополит Пантелеимон и архиепископ Венедикт, епископат белорусский прекрасно понимали, что этого не будет. Но это было одним из условий существования церкви в этот период. И они пошли на это для того, чтобы церковь могла существовать и функционировать.

Ведь уже в 1942 году в полицейских донесениях, донесениях СД, которые шли в Берлин, было написано, что белорусский епископат во главе с престарелым митрополитом Пантелеимоном переиграл оккупационную власть. Что они как были сергиевски настроены, так и остались.