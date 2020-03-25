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«Хрустальная ночь», «Красный петух». Почему Йозефа Геббельса называли мастером «чёрного пиара»

25 марта 2020 17:43
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Хрустальная ночь», «Красный петух». Почему Йозефа Геббельса называли мастером «чёрного пиара»-1

«Хрустальная ночь», «Красный петух». Почему Йозефа Геббельса называли мастером «чёрного пиара»-3

Геббельс – мастер «черного пиара» и знаток романтической поэзии. Своим пропагандистским акциям давал соответствующие названия: «Хрустальная ночь» – акция массовых еврейских погромов, «Красный петух» – кодовое обозначение тотального сжигания синагог.   

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Йозеф Геббельс и Адольф Гитлер – авторы теории разделения на людей высшей расы и «недочеловеков», гимна расовой ненависти. Им принадлежит идея уничтожения мирного населения оккупированных территорий как вредных микробов.   

«Хрустальная ночь», «Красный петух». Почему Йозефа Геббельса называли мастером «чёрного пиара»-6

«Хрустальная ночь», «Красный петух». Почему Йозефа Геббельса называли мастером «чёрного пиара»-8

Своими личными врагами считал фюрер неуловимого снайпера Зайцева, художника-карикатуриста Бориса Ефимова и знаменитого советского диктора Юрия Левитана.  

«Хрустальная ночь», «Красный петух». Почему Йозефа Геббельса называли мастером «чёрного пиара»-11

# Великая Отечественная война # общество # Йозеф Геббельс # Адольф Гитлер # Фотофакт

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