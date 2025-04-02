Это были лучшие роды в жизни! Почему россиянки едут в белорусские роддома

У россиянки Анастасии Булаевой в Беларуси случится одно из самых счастливых событий в жизни. На братской земле родится ее первенец. Жительница Псковской области и наслышана о белорусских врачах. К тому же и дорога из Великих Лук, малой родины девушки, до северной столицы Беларуси занимает всего два часа. Путь оказался короче, чем до Пскова.

Анастасия Булаева, жительница города Великие Луки (Россия):

С самого детства мы с родителями ездили именно в Витебск погулять, потому что очень красивый город. Именно по советам мы сюда и приехали. Рожала последняя моя подружка и сказала, что это были лучшие роды в ее жизни.

В Витебском областном роддоме ежегодно на свет появляются десятки маленьких россиян. За материнским счастьем сюда приезжают из Невеля, Смоленска, Великих Лук, Питера и Москвы.

Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического родильного дома:

С момента открытия роддома уже 16 лет, когда прошла реконструкция, к нам поехали первые россияне. 521 граждан Российской Федерации родился у нас, в городе Витебске. Есть семьи, которые трижды становились родителями в стенах нашего родильного дома.

Праздник уже в Великих Луках сегодня встретят и Анастасия Булаева. С супругом и новорожденной дочерью они отправляются на родину. Хотя у малышки теперь два дома – Россия и Беларусь.