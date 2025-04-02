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Это были лучшие роды в жизни! Почему россиянки едут в белорусские роддома

02 апреля 2025 16:20
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У россиянки Анастасии Булаевой в Беларуси случится одно из самых счастливых событий в жизни. На братской земле родится ее первенец. Жительница Псковской области и наслышана о белорусских врачах. К тому же и дорога из Великих Лук, малой родины девушки, до северной столицы Беларуси занимает всего два часа. Путь оказался короче, чем до Пскова.

Это были лучшие роды в жизни! Почему россиянки едут в белорусские роддома-2

Анастасия Булаева, жительница города Великие Луки (Россия):
С самого детства мы с родителями ездили именно в Витебск погулять, потому что очень красивый город. Именно по советам мы сюда и приехали. Рожала последняя моя подружка и сказала, что это были лучшие роды в ее жизни. 

Это были лучшие роды в жизни! Почему россиянки едут в белорусские роддома-4

В Витебском областном роддоме ежегодно на свет появляются десятки маленьких россиян. За материнским счастьем сюда приезжают из Невеля, Смоленска, Великих Лук, Питера и Москвы.

Это были лучшие роды в жизни! Почему россиянки едут в белорусские роддома-6

Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического родильного дома:
С момента открытия роддома уже 16 лет, когда прошла реконструкция, к нам поехали первые россияне. 521 граждан Российской Федерации родился у нас, в городе Витебске. Есть семьи, которые трижды становились родителями в стенах нашего родильного дома. 

Это были лучшие роды в жизни! Почему россиянки едут в белорусские роддома-8

Праздник уже в Великих Луках сегодня встретят и Анастасия Булаева. С супругом и новорожденной дочерью они отправляются на родину. Хотя у малышки теперь два дома – Россия и Беларусь.

Это были лучшие роды в жизни! Почему россиянки едут в белорусские роддома-10

Анастасия Булаева:
Хотим сказать огромное спасибо за такой теплый прием. И очень, конечно, рады, что теперь у нашей малышки два дома – это Россия и Беларусь.

# Беременность и роды # Беларусь-Россия # Союзное государство # Елена Леонович

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