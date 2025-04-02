Как появился знаменитый фронтовой треугольник? Рассказываем историю

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.

С возрастающей потребностью в письмах, а также в условиях военного времени в стране столкнулись с нехваткой конвертов. Тогда в условиях дефицита бумаги и появился знаменитый фронтовой треугольник.

Виктор Русецкий, старший научный сотрудник отдела письменных и изобразительных источников фондов Белорусского государственного музея истории ВОВ: Треугольничек – это самый распространенный, известный для нас способ такого письма фронтового. Обычный лист бумаги, который, из-за того что нет конвертов, недостаток конвертов, плюс фронт постоянно сдвигается, соответственно, невозможно быстро переправить нужное число конвертов солдатам. Просто берется, складывается треугольничком и отправляется на фронт, где ставятся уже почтовые печати, штемпели, проверки военной цензуры.

Виктор Русецкий: Треугольники – самые известные, но не единственные, потому что еще до начала войны или даже уже после войны мы собираем, коллекционируем открытки, карточки, почтовые карточки, в том числе вот такого вот формата.

Солдатская смекалка подсказала, что лист бумаги может служить одновременно и письмом, и конвертом. Стоит отметить, что треугольник – одна из самых надежных и устойчивых геометрических фигур. Такую форму имеют многие поделки из бумаги – от корабликов и самолетиков до шапочек. Благодаря необычному методу сложения письма меньше мялись в дороге, не раскрывались и не рвались во время транспортировки. Важным преимуществом треугольника было и то, что оно не требовало клея.

Впрочем, заклеивать письма было бесполезно. Любое послание вскрывалось и проверялось военной цензурой.