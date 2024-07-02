Кубраков вручил госнаграды и погоны лучшим представителям профессии

Сохранить то, что нам досталось очень большой ценой, – наша святая обязанность. Эти слова как напутствие глава МВД произнес под сводами зала Победы в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что в преддверии главного праздника белорусской государственности именно в этом знаковом для каждого белоруса месте состоялся торжественный ритуал вручения сотрудникам МВД государственных наград и погон. Те, кто сегодня удостоился медалей, отличились при обеспечении безопасности граждан, охране общественного порядка и раскрытии преступлений.

В праздничном строю 80 защитников со всех регионов страны. Иван Кубраков отметил, что ситуация в мире и непосредственно у наших границ складывается очень непростая. Но задача служащих Министерства – любой ценой сохранить мир. К этому обязывает не только присяга.