«Это будет новый связующий проспект». Какие дороги и развязки создадут для комплекса «Минск Мир»

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Очевидно, что в Минске строительство зданий постоянно идет. Но «Минск Мир» идет в масштабнейших мероприятиях для города. Потому что сложившаяся транспортная инфраструктура, но это все было сложено без учета, что на месте аэропорта – фактически поле – будет такое количество домов, и соответственно, добавятся потоки транспорта и пешеходные, и соответственно к этому должна быть готова инфраструктура. И для того чтобы она была готова, будут реализовываться проекты. В прошлом году нами был уже закончен один из таких проектов – это Южная магистраль.

В этом году у нас два проекта, связанных с «Минск Миром» – это продление улицы Жуковского. Это будет новый связующий проспект, который соединит улицу Кижеватова с улицей Жуковского напрямую, как бы разрезая весь это новый микрорайон. Это будет такая, наверное, одна из основных артерий нового микрорайона. И будет выполнено благоустройство самой улицы Жуковского. Это там, где станция метро на участке от Воронянского до Аэродромной. Она будет также современной, достаточно широкой – 6-полосной.

Есть предположение, что этот участок получит статус проспекта, который будет назваться проспектом Мира.