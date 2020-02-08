«Это будет новый связующий проспект». Какие дороги и развязки создадут для комплекса «Минск Мир»

Строительство «Минск Мир». Почему особое внимание уделяется именно этому проекту, рассказал в программе «Большой город» директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.
Строительство «Минск Мир». Почему особое внимание уделяется именно этому проекту, рассказал в программе «Большой город» директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Очевидно, что в Минске строительство зданий постоянно идет. Но «Минск Мир» идет в масштабнейших мероприятиях для города. Потому что сложившаяся транспортная инфраструктура, но это все было сложено без учета, что на месте аэропорта – фактически поле – будет такое количество домов, и соответственно, добавятся потоки транспорта и пешеходные, и соответственно к этому должна быть готова инфраструктура. И для того чтобы она была готова, будут реализовываться проекты. В прошлом году нами был уже закончен один из таких проектов – это Южная магистраль.
В этом году у нас два проекта, связанных с «Минск Миром» – это продление улицы Жуковского. Это будет новый связующий проспект, который соединит улицу Кижеватова с улицей Жуковского напрямую, как бы разрезая весь это новый микрорайон. Это будет такая, наверное, одна из основных артерий нового микрорайона. И будет выполнено благоустройство самой улицы Жуковского. Это там, где станция метро на участке от Воронянского до Аэродромной. Она будет также современной, достаточно широкой – 6-полосной.
Есть предположение, что этот участок получит статус проспекта, который будет назваться проспектом Мира.
Александр Ярошик:
Да, название красивое. Будет видно, как он будет называться.
Какие еще будут проведены работы в рамках реконструкции и продления улицы Жуковского?
Александр Ярошик:
Нами будут выполнены работы и по устройству транспортной развязки с улицей Аэродромная. Это будет полноценная транспортная развязка. Движение по улице Аэродромная будет сверху, по улице Жуковского – будет снизу. Такой существенный узел, который существенно разгрузит транспортные потоки в этом месте. И плюс в сложившемся новом микрорайоне будет легче заезжать и выезжать в него. Также рядом с транспортной развязкой будет обустроено с обеих сторон по подземному пешеходному переходу, которые будут соединять новые жилые микрорайоны.
И выезд на улицу Кижеватова будет на одном уровне, то есть обычным перекрестком. И вот этот новый проспект будет считаться основным, 6-полосным по отношению к улице Кижеватова. И в будущем будет осуществлена реконструкция улицы Кижеватова полноценная. Когда все это будет готово, тогда мы приступим к реконструкции тех участков Кижеватова, которые пока мы не затрагиваем.