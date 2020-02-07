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Победителей национального конкурса «Искусство книги» назвали в Минске

07 февраля 2020 20:03
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Новости Беларуси. «Золотые фолианты» нашли своих героев. 7 февраля в Минске подвели итоги работы белорусских книгоиздателей в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Победителей национального конкурса «Искусство книги» назвали в Минске-1

Победителей национального конкурса «Искусство книги» награждали в выставочном центре «БелЭкспо». В эти дни здесь проходит Международная книжная выставка-ярмарка.

По сути, конкурс работал целый год. Экспертное жюри и коллеги по цеху оценивали качество полиграфии, графику и дизайн, а также художественную ценность изданных в Беларуси книг.

Победителей национального конкурса «Искусство книги» назвали в Минске-4

Победители определялись в нескольких номинациях. Так, в одной из них победу праздновали студенты Гомельского художественного колледжа за иллюстрации к книге Михая Эминеску «Избранная поэзия», исполненные в стиле линогравюры – гравировании на линолеуме.   

Подробнее – в видеоматериале

# Книги # общество # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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