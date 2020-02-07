Победителей национального конкурса «Искусство книги» назвали в Минске

Новости Беларуси. «Золотые фолианты» нашли своих героев. 7 февраля в Минске подвели итоги работы белорусских книгоиздателей в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей национального конкурса «Искусство книги» награждали в выставочном центре «БелЭкспо». В эти дни здесь проходит Международная книжная выставка-ярмарка. По сути, конкурс работал целый год. Экспертное жюри и коллеги по цеху оценивали качество полиграфии, графику и дизайн, а также художественную ценность изданных в Беларуси книг.