Умная сушка в башне и спецавто для выезда на ДТП. Показываем новую пожарную часть в Минске

В программе «Большой город» показываем новую пожарную часть во Фрунзенском районе. Оснащение объекта и вправду впечатляет. Новые пожарные машины, самое современное газозащитное оборудование, дыхательные аппараты. А ещё тренажерный зал и комната психологической разгрузки. Как обжились спасатели на новом месте, и правда ли что скорость прибытия на вызов теперь сократилась вдвое и составляет всего 5 минут?

Этот флюгер – ретро-напоминание о длинной пожарной истории и цене человеческой жизни. Когда-то каланча возвышалась над городом и была для спасателей незаменимым навигатором в чрезвычайных ситуациях. Сегодня на смену ей пришли новые технологии.

Иван Бринчук, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 23 : Данная часть была построена на улице Каменногорская в связи со сложной оперативной обстановкой, так как ближайшее подразделение сюда следовало около 10 минут. Особенностью данной спасательной части является ее малая удаленность от жилых домов.

Они в самой молодой пожарной части столицы буквально на каждом шагу, ведь именно от этого зависит, будет ли этот шаг спасительным. За несколько месяцев работы на «новом» месте, пожарные без малого 200 раз отправлялись по «горящим» следам.

Иван Бринчук: Данная часть оснащена тремя отделениями, две цистерны, лестница – это автомобильно-коленчатый подъемник, который поднимает личный состав на высоту около 50 метров. Также в подразделение поступил недавно автомобиль быстрого реагирования. Она предназначена для выезда на ДТП, так как часть расположена вблизи МКАДа.

Эти 10 минут для самого густонаселенного района столицы были тревожным дедлайном. Многочисленная жилая застройка и близость кольцевой требовали более оперативной реакции. 23-я часть сократила важную десятку вдвое.

Кроме впечатляющего автомобильного арсенала есть и другие «плюсы» в пожарном гараже. Например, закрытая мойка для транспорта и автоматическая вентиляция выхлопных газов, которая позволяет водителю экстренно завести машину. Такой системы нет больше ни в одной части. У некогда «смотровой» башни тоже важная функция: под крышей установили умный подъемник для сушки пожарных рукавов. Прибор для Минского гарнизона уникальный.

Безусловно, даже самая передовая техника наиболее эффективна в руках умелого хозяина. Штат новой части — полсотни спасателей. Их график — работа 24 часа напролет. Их стиль — полная боевая готовность.