«Наш секрет – в объёмах тренировочного процесса». Как белорусские спасатели готовятся к международным соревнованиям

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска:

Команда у нас сравнительно молодая. Практически все имеют какой-то спортивный опыт, кроме опыта работы в МЧС. К подготовке мы относимся серьезно, достаточно много тренируемся. Все что мы отрабатываем на тренировках, нам приходится выполнять и при несении боевой службы. Это чувство ответственности, когда ты приезжаешь за границу и понимаешь, что ты представляешь страну.