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«Наш секрет – в объёмах тренировочного процесса». Как белорусские спасатели готовятся к международным соревнованиям

08 февраля 2020 10:31
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В гостях программы «Большой город» официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко и заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска Сергей Вечер. 

Сергей Вечер – активный участник международных соревнований, действующий спасатель, тренер белорусской сборной.

«Наш секрет – в объёмах тренировочного процесса». Как белорусские спасатели готовятся к международным соревнованиям-1

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска:
Команда у нас сравнительно молодая. Практически все имеют какой-то спортивный опыт, кроме опыта работы в МЧС. К подготовке мы относимся серьезно, достаточно много тренируемся. Все что мы отрабатываем на тренировках, нам приходится выполнять и при несении боевой службы. Это чувство ответственности, когда ты приезжаешь за границу и понимаешь, что ты представляешь страну.

«Наш секрет – в объёмах тренировочного процесса». Как белорусские спасатели готовятся к международным соревнованиям-4

Серьезный подход к тренировкам: практически 5 раз в неделю мы тренируемся, иногда больше, иногда по две тренировки в день бывает. То есть сил туда вкладывается очень много, и результат не заставляет, соответственно, себя ждать. Наш секрет – в объемах тренировочного процесса.

«Наш секрет – в объёмах тренировочного процесса». Как белорусские спасатели готовятся к международным соревнованиям-7

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Вечер # Ольга Мельченко

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