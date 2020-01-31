«Это будет на водной глади, на реке Свислочь». Один из самых красивых фонтанов в Европе появится в Минске

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Да, нами прорабатывается вопрос по устройству фонтана. Это будет на водной глади, на реке Свислочь. Но, наверное, пусть это остается сюрпризом для минчан. Потому что это будет реализовываться достаточно быстро. Пока идет подготовка, оценка, проектирование. Это будет реализовываться быстро, и я думаю, этого никто не заметит. Но сам подарок будет, конечно, очень эффектным.