Прямой эфир

Расширение улицы Тимирязева: «Проектирование на финальной стадии»

31 января 2020 06:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О безопасности и комфорте на дорогах поговорим в программе «Большой город». Сколько сейчас проектов в работе, и какие в приоритете, рассказал директор ГП «Гордорстрой».

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Всегда проектов много в работе. Но для вас будет понятно и интересно – это в строительстве. В строительстве у нас совсем немного проектов. Это порядка 6-7 объектов. Некоторые уже заканчиваются. А, в целом, у нас не более 7. Из проектируемых есть те объекты, на которых идет оценка предварительной стоимости. Есть объекты, на которых идет более детальная проработка, подходы к принципам – каким образом будет осуществляться ремонт. Есть объекты, по которым идет уже полноценное проектирование. Это, допустим, улица Тимирязева – расширение. Когда будет реализовываться проект, пока рано говорить, но само проектирование на финальной стадии. То есть это участок – Тимирязева у нас идет ближе к кольцевой и из широкой становится узенькой. Это участок, который возле рынка «Ждановичи». Он в будущем будет реализован, но проектирование по нему заканчивается.

 

# Дороги # общество # Александр Ярошик

Другие новости рубрики

Все новости
В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни
30 января 2020 21:07

В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни

Александр Лукашенко: «Атлант» меня давно напрягал. У вас там с финансами несладко
30 января 2020 19:55

Александр Лукашенко: «Атлант» меня давно напрягал. У вас там с финансами несладко

Рудый: два человека обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности авиатранспортировки
30 января 2020 19:23

Рудый: два человека обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности авиатранспортировки