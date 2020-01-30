Прямой эфир

В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни

30 января 2020 21:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Решение о создании рабочей группы по изучению вопроса об отмене смертной казни было принято 30 января на заседании совета Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни-1

Кроме того, парламентарии утвердили повестку второй сессии. Она начнет работу 2 апреля. На рассмотрение вынесено три десятка нормативно-правовых актов. Также депутаты планируют ратифицировать шесть международных соглашений. Планируются законодательные новации сфере здравоохранения – это и возможность выдачи электронных рецептов, и аккредитация медучреждений. Коснутся изменения и судебной сферы.

В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни-4

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания:
С учетом того, что очень много вопросов по использованию цифровых технологий будет рассматриваться в законопроектах, соответственно, подготовлен проект закона о защите персональных данных. Чем больше данных ходит по миру, тем лучше их нужно защищать.

В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни-7

Кроме того, депутатский корпус продолжит активно взаимодействовать со своими коллегами из дружественных нам государств. Уже известно, что с 3 по 6 февраля Беларусь посетит делегация Германии. Запланированы также визиты парламентариев из Италии и Румынии.

# Смертная казнь # общество # Валерий Мицкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Атлант» меня давно напрягал. У вас там с финансами несладко
30 января 2020 19:55

Александр Лукашенко: «Атлант» меня давно напрягал. У вас там с финансами несладко

Рудый: два человека обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности авиатранспортировки
30 января 2020 19:23

Рудый: два человека обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности авиатранспортировки

Как голландские тюльпаны выращивают в Борисове в лесном питомнике
30 января 2020 17:16

Как голландские тюльпаны выращивают в Борисове в лесном питомнике