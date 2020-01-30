В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни

Новости Беларуси. Решение о создании рабочей группы по изучению вопроса об отмене смертной казни было принято 30 января на заседании совета Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Решение о создании рабочей группы по изучению вопроса об отмене смертной казни было принято 30 января на заседании совета Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, парламентарии утвердили повестку второй сессии. Она начнет работу 2 апреля. На рассмотрение вынесено три десятка нормативно-правовых актов. Также депутаты планируют ратифицировать шесть международных соглашений. Планируются законодательные новации сфере здравоохранения – это и возможность выдачи электронных рецептов, и аккредитация медучреждений. Коснутся изменения и судебной сферы.
Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания:
С учетом того, что очень много вопросов по использованию цифровых технологий будет рассматриваться в законопроектах, соответственно, подготовлен проект закона о защите персональных данных. Чем больше данных ходит по миру, тем лучше их нужно защищать.
Кроме того, депутатский корпус продолжит активно взаимодействовать со своими коллегами из дружественных нам государств. Уже известно, что с 3 по 6 февраля Беларусь посетит делегация Германии. Запланированы также визиты парламентариев из Италии и Румынии.