В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни

Новости Беларуси. Решение о создании рабочей группы по изучению вопроса об отмене смертной казни было принято 30 января на заседании совета Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, парламентарии утвердили повестку второй сессии. Она начнет работу 2 апреля. На рассмотрение вынесено три десятка нормативно-правовых актов. Также депутаты планируют ратифицировать шесть международных соглашений. Планируются законодательные новации сфере здравоохранения – это и возможность выдачи электронных рецептов, и аккредитация медучреждений. Коснутся изменения и судебной сферы.

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания:

С учетом того, что очень много вопросов по использованию цифровых технологий будет рассматриваться в законопроектах, соответственно, подготовлен проект закона о защите персональных данных. Чем больше данных ходит по миру, тем лучше их нужно защищать.