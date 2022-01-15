МЧС Беларуси о последствиях урагана: спасатели отслеживают состояние двух пострадавших в Могилёве

Новости Беларуси. Пострадали 458 населенных пунктов в 58 районах страны, есть травмированные люди. В МЧС Беларуси озвучили масштаб разгула стихии. 14 января местами скорость ветра достигала 32 метра в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего ущерб в Минской и Могилевской областях. Повреждены кровли более 420 жилых домов, объекты соцкультбыта, производственные и сельскохозяйственные здания. По данным Белэнерго, в течение суток периодически нарушалось электроснабжение более 3 000 населенных пунктов. Элементами кровель и поваленными деревьями повреждены более 30 автомобилей.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:

Прогноз, данный Белгидрометом, оправдался полностью, заблаговременную информацию об опасном погодном явлении МЧС передавало и в другие органы госуправления и гражданам. Была организована СМС-рассылка. Подразделения МЧС оперативно выезжали туда, где была угроза жизни и здоровью людей, где нужно было экстренно реагировать. Спасатели отслеживают состояние двух пострадавших в Могилеве. Люди получили травмы от упавших конструкций. В Минске была отпущена на амбулаторное лечение после оказания помощи пенсионерка.

Огромный объем работы выполняли и выполняют коммунальные и городские службы, практически по всей стране есть те или иные объекты, которые необходимо восстанавливать. На 15 января Белгидромет также объявил предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, вновь ожидается сильный ветер. С учетом вчерашнего экстремального ветра могут быть какие-то скрытые дефекты конструкций, поэтому МЧС напоминает, что в случае любой нештатной ситуации нужно сообщать об этом по номерам 101 или 112, держаться вдали от неустойчивых, шатких конструкций, линий электропередач.

Вчера на линии 101 и 112 поступало большое количество звонков от небезразличных граждан. Мы очень благодарны, что они сообщали о поврежденных, опасных ситуациях. Разумеется, ситуация находилась и на контроле в правительстве, мы оперативно информировали обо всех происходящих инцидентах.