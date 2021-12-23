Этим препаратом будут вакцинировать детей. В Беларусь прибыла партия китайской вакцины
Новости Беларуси. В Беларусь доставили очередную партию китайской вакцины от коронавируса Vero Cell, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1,1 миллиона были закуплены Минздравом. Экипаж военно-транспортного самолета совершил полет по маршруту Мачулищи – Пекин – Мачулищи, преодолев в общей сложности 13,5 тысячи километров.
Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:
Время в полете – 19,5 часа, скорость – 800, высота – 11 тысяч метров. В принципе, погодные условия позволяли – хорошие визуальные метеоусловия были. Как и в Пекине. Обратно шли с дозаправкой через Новосибирск. В Новосибирске такая же погода, как и у нас. Зима.
1 миллион 100 тысяч доз вакцины. Гуманитарную помощь регулярно выполняем, в том числе в Китай. По распоряжению главы государства первыми мы оказывали помощь двумя самолетами. Вот, сейчас за вакциной летаем.
Напомним, Китай одним из первых в мире начал разработку своей вакцины. По утверждению производителя, она эффективна и против новых штаммов коронавируса. Именно этот препарат, уже начиная со следующей недели, будет использоваться в нашей стране для вакцинации детей с 12 лет.