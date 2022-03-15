«Этим можно гордиться». Эта девочка из Луганской области лично получила ID-карту Беларуси накануне Дня Конституции

Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что такое мир и его истинная цена, точно знает Кира Лысенко. Еще в 2014 она вместе с родителями переехала из Луганской области в Беларусь. Теперь здесь ее родной дом. Учится в средней школе Витебска. Мечтает связать свою жизнь с самыми мирными профессиями: учитель или врач. За высокие заслуги ей лично накануне Дня Конституции вручили ID-карту.