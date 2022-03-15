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«Этим можно гордиться». Эта девочка из Луганской области лично получила ID-карту Беларуси накануне Дня Конституции

15 марта 2022 20:30
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Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Этим можно гордиться». Эта девочка из Луганской области лично получила ID-карту Беларуси накануне Дня Конституции-1

Что такое мир и его истинная цена, точно знает Кира Лысенко. Еще в 2014 она вместе с родителями переехала из Луганской области в Беларусь. Теперь здесь ее родной дом. Учится в средней школе Витебска. Мечтает связать свою жизнь с самыми мирными профессиями: учитель или врач. За высокие заслуги ей лично накануне Дня Конституции вручили ID-карту.  

«Этим можно гордиться». Эта девочка из Луганской области лично получила ID-карту Беларуси накануне Дня Конституции-4

Кира Лысенко, ученица средней школы № 47 Витебска:  
Она выглядит современней, чем паспорт. Намного интереснее, компактнее, удобнее. Ее можно положить в кошелек. Вступление в гражданство Республики Беларусь, я считаю, этим можно гордиться, потому что мне открывается больше возможностей. Я живу в этой стране, уже являюсь ее представителем, гражданином. Это очень интересно и, я считаю, достойно.  

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# Государственная политика # общество # Кира Лысенко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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