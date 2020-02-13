Этический кодекс педагога. Что изменится в школах Беларуси?

Новости Беларуси. Вскоре белорусские учителя получат собственный этический кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ уже разработан и опубликован для общественного обсуждения на сайте Министерства образования.

До 1 марта у всех желающих есть возможность высказать свои идеи по поводу примерных правил и норм поведения для педагогов.