Этический кодекс педагога. Что изменится в школах Беларуси?
Новости Беларуси. Вскоре белорусские учителя получат собственный этический кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ уже разработан и опубликован для общественного обсуждения на сайте Министерства образования.
До 1 марта у всех желающих есть возможность высказать свои идеи по поводу примерных правил и норм поведения для педагогов.
Одной из причин появления документа стали нередкие конфликты между учителями и школьниками.
Подобный свод норм поведения будет состоять из 4-х частей. Где, кроме общих положений, прописано, какими должны быть взаимоотношения между наставниками и учениками, коллегами-педагогами, а также учителями и родителями.
В отдельный пункт вынесли и этические требования к самому педагогу.
Предполагается, что появление кодекса поможет сохранить как авторитет профессии учителя, так и корректно разрешать, возникающие в учебном процессе, спорные вопросы.