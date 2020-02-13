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«Страна защитила этих людей, обеспечила их многим». 150 тысяч украинских беженцев остались жить в Беларуси

13 февраля 2020 07:04
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Новости Беларуси. За шесть лет 150 тысяч беженцев из Украины нашли свой второй дом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Бресте прошла встреча с председателем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди. 

«Страна защитила этих людей, обеспечила их многим». 150 тысяч украинских беженцев остались жить в Беларуси-1



По статистике число беженцев в нашей стране снижается. В 2019 году за таким статусом и дополнительной защитой обратилось 654 человека, а это почти на 250 меньше, чем в 2019 году.   

«Страна защитила этих людей, обеспечила их многим». 150 тысяч украинских беженцев остались жить в Беларуси-3

В первую очередь, это происходит из-за уменьшения потока граждан Украины. Стабилизация ситуации на востоке страны даёт ощутимый эффект.    

«Страна защитила этих людей, обеспечила их многим». 150 тысяч украинских беженцев остались жить в Беларуси-6

Ольга Савко, беженка из Луганска (Украина):
Тут очень хорошо помогли. Особенно когда допзащиту дали. В областной больнице работала, там тоже помощь давали. И люди доброжелательные, и природа, и чистота, и вообще очень много друзей сейчас.  

«Страна защитила этих людей, обеспечила их многим». 150 тысяч украинских беженцев остались жить в Беларуси-9

Жан-Ив Бушарди, председатель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси:
Я всегда говорю о том, что Беларусь сыграла очень важную роль для украинских беженцев. Озвучивалась неоднократно цифра в том числе и главой белорусского государства, 150 тысяч граждан Украины нашли дом здесь. Страна защитила этих людей, обеспечила их многим – это касается и медицины бесплатной, и обучения для детей: будь то школы или сады, это и трудоустройство.   

В Бресте Жан-Ив Бушарди обсудил также реконструкцию пункта временного размещения беженцев.

# Беженцы # общество # Ольга Савко # Фотофакт

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