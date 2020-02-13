«Страна защитила этих людей, обеспечила их многим». 150 тысяч украинских беженцев остались жить в Беларуси
Новости Беларуси. За шесть лет 150 тысяч беженцев из Украины нашли свой второй дом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Бресте прошла встреча с председателем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди.
По статистике число беженцев в нашей стране снижается. В 2019 году за таким статусом и дополнительной защитой обратилось 654 человека, а это почти на 250 меньше, чем в 2019 году.
В первую очередь, это происходит из-за уменьшения потока граждан Украины. Стабилизация ситуации на востоке страны даёт ощутимый эффект.
Ольга Савко, беженка из Луганска (Украина):
Тут очень хорошо помогли. Особенно когда допзащиту дали. В областной больнице работала, там тоже помощь давали. И люди доброжелательные, и природа, и чистота, и вообще очень много друзей сейчас.
Жан-Ив Бушарди, председатель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси:
Я всегда говорю о том, что Беларусь сыграла очень важную роль для украинских беженцев. Озвучивалась неоднократно цифра в том числе и главой белорусского государства, 150 тысяч граждан Украины нашли дом здесь. Страна защитила этих людей, обеспечила их многим – это касается и медицины бесплатной, и обучения для детей: будь то школы или сады, это и трудоустройство.
В Бресте Жан-Ив Бушарди обсудил также реконструкцию пункта временного размещения беженцев.