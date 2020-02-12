За какое время в экстренных случаях скорая должна доезжать до пациента?

Сейчас при экстренном вызове скорая должна доезжать до заявителя не более чем за 20 минут. Работники скорой такое требование восприняли спокойно, утверждая, что чаще всего минчане ждут их не больше 15 минут. К экстренным вызовам относятся выезды на пожары, ДТП с пострадавшими, роды и другие ситуации, представляющие угрозу для жизни.