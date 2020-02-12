За какое время в экстренных случаях скорая должна доезжать до пациента?

Новости Беларуси. В силу вступило новое постановление Минздрава, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В силу вступило новое постановление Минздрава, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас при экстренном вызове скорая должна доезжать до заявителя не более чем за 20 минут. Работники скорой такое требование восприняли спокойно, утверждая, что чаще всего минчане ждут их не больше 15 минут. К экстренным вызовам относятся выезды на пожары, ДТП с пострадавшими, роды и другие ситуации, представляющие угрозу для жизни.
Александр Жинко, главный врач городской станции скорой медицинской помощи:
Принципиально что поменялось – у нас исчезают такие бригады, как врачебные общепрофильные бригады. Т.е. сейчас остаются только врачебные специализированные и фельдшерские, общепрофильные – это реанимационная бригада, интенсивной терапии, педиатрическая и психиатрическая.