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За какое время в экстренных случаях скорая должна доезжать до пациента?

12 февраля 2020 20:24
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Новости Беларуси. В силу вступило новое постановление Минздрава,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За какое время в экстренных случаях скорая должна доезжать до пациента?-1

Сейчас при экстренном вызове скорая должна доезжать до заявителя не более чем за 20 минут. Работники скорой такое требование восприняли спокойно, утверждая, что чаще всего минчане ждут их не больше 15 минут. К экстренным вызовам относятся выезды на пожары, ДТП с пострадавшими, роды и другие ситуации, представляющие угрозу для жизни.

За какое время в экстренных случаях скорая должна доезжать до пациента?-4

Александр Жинко, главный врач городской станции скорой медицинской помощи:
Принципиально что поменялось у нас исчезают такие бригады, как врачебные общепрофильные бригады. Т.е. сейчас остаются только врачебные специализированные и фельдшерские, общепрофильные это реанимационная бригада, интенсивной терапии, педиатрическая и психиатрическая.   

# Скорая помощь # общество # Александр Жинко # Фотофакт

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