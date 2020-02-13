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Вкусная еда и большая аквазона. Лучший способ отметить 23 февраля

13 февраля 2020 07:32
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Долой носки и пену для бритья к 23 февраля! Но чем тогда впечатлить любимого мужчину? Идеальным подарком для сильной половины станет отдых в санатории «Ружанский». Уголок здоровья в местечке «Ружа хутор» создан для настоящего мужского релакса. Например, тем, кто следит за фигурой, по душе придется современный тренажёрный зал. Именно здесь, уверяют специалисты, создают фигуру мечты.

Вкусная еда и большая аквазона. Лучший способ отметить 23 февраля-1

Александр Защук, заведующий водно-спортивным комплексом санатория «Ружанский»:
Мышечные группы можем прокачать абсолютно все. Плечевой пояс, грудные, спина, ноги. Можем проработать точечно, изолированными упражнениями на тренажёрах грузоблочного типа и так далее.

Андрей Царану, отдыхающий:
Инструкторы очень внимательные, всегда подсказывают, всегда находятся в зале. Если какие-то вопросы – он уже здесь. Всё с полуслова.

Любители аква-отдыха будут в восторге от водно-спортивного комплекса. Помимо плавательного и оздоровительного бассейнов, есть даже аквапарк. С утра до ночи гости всех возрастов здесь наслаждаются  двухметровой глубиной, гидромассажными установками, водяной пушкой, гейзером. В общем, полный релакс.

Вкусная еда и большая аквазона. Лучший способ отметить 23 февраля-4

 

Филипп Рихтер, отдыхающий:
Очень приятная вода, очень хороший персонал, инструкторы. Даже здесь лечебная физкультура, что очень приятно удивило.  Места хватает даже нескольким десяткам человек и вполне все себя комфортно ощущают.

А фанатов тёплой атмосферы ждёт целый комплекс бань и саун. Повысить иммунитет и избавиться от токсинов поможет знаменитый хамам. В распоряжении любителей парку – камни и веники. Кроме того, уже в этом году в «Ружанском» появится купель и русская баня на дровах. И это далеко не всё.

Вкусная еда и большая аквазона. Лучший способ отметить 23 февраля-7

Александр Защук:
6 бань и саун. Русская, русская с веником, финская сауна, хамам, инфракрасная сауна и кедровая бочка.  

Дмитрий Кунгуров, отдыхающий:
Мы с друзьями очень любим в русскую баню ходить, дети мои предпочитают с женой хамам. Очень любят ходить в аквапарк, в СПА-центре очень резвятся.

Отдых отдыхом, а обед по расписанию. Повара балуют гостей кулинарными чудесами на завтрак, обед и ужин.

Вкусная еда и большая аквазона. Лучший способ отметить 23 февраля-10

Анастасия Анищик, заведующая кафе санатория «Ружанский»: 
В нашем кафе мы предлагаем блюда белорусской и польской кухни. Вы можете побаловать себя драниками, колбасками, шашлыками и многими другими деликатесами из предложенной кухни. У нас вы можете отметить свадьбы, торжества и юбилеи.

Но и девушкам в «Ружанском» не придётся скучать ни минуты. Массажи, СПА, обёртывания, косметология, ароматические ванны и конечно изюминка санатория – салон красоты «Первая леди».  

Вкусная еда и большая аквазона. Лучший способ отметить 23 февраля-13

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Женщины, приезжая к нам, могут уделить повышенное внимание себе любимым. Сделать причёску, маникюр, педикюр, побыть у гинеколога, у косметолога. Мы хотим пригласить всех женщин посетить «Ружанский», чтобы погрузиться в нашу атмосферу и испытать на себе все приятные моменты, которые мы для них заготовили.

Кстати, именно сейчас в «Ружанском» минимальные цены. А значит, ничего не мешает устроить праздник себе и своим близким.

*На правах рекламы

# Реклама # общество # Александр Защук # Андрей Царану # Филипп Рихтер # Дмитрий Кунгуров # Анастасия Анищик # Владимир Карпечкин

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