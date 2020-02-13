Вкусная еда и большая аквазона. Лучший способ отметить 23 февраля

Долой носки и пену для бритья к 23 февраля! Но чем тогда впечатлить любимого мужчину? Идеальным подарком для сильной половины станет отдых в санатории «Ружанский». Уголок здоровья в местечке «Ружа хутор» создан для настоящего мужского релакса. Например, тем, кто следит за фигурой, по душе придется современный тренажёрный зал. Именно здесь, уверяют специалисты, создают фигуру мечты.

Александр Защук, заведующий водно-спортивным комплексом санатория «Ружанский»:

Мышечные группы можем прокачать абсолютно все. Плечевой пояс, грудные, спина, ноги. Можем проработать точечно, изолированными упражнениями на тренажёрах грузоблочного типа и так далее. Андрей Царану, отдыхающий:

Инструкторы очень внимательные, всегда подсказывают, всегда находятся в зале. Если какие-то вопросы – он уже здесь. Всё с полуслова. Любители аква-отдыха будут в восторге от водно-спортивного комплекса. Помимо плавательного и оздоровительного бассейнов, есть даже аквапарк. С утра до ночи гости всех возрастов здесь наслаждаются двухметровой глубиной, гидромассажными установками, водяной пушкой, гейзером. В общем, полный релакс.

Филипп Рихтер, отдыхающий:

Очень приятная вода, очень хороший персонал, инструкторы. Даже здесь лечебная физкультура, что очень приятно удивило. Места хватает даже нескольким десяткам человек и вполне все себя комфортно ощущают. А фанатов тёплой атмосферы ждёт целый комплекс бань и саун. Повысить иммунитет и избавиться от токсинов поможет знаменитый хамам. В распоряжении любителей парку – камни и веники. Кроме того, уже в этом году в «Ружанском» появится купель и русская баня на дровах. И это далеко не всё.

Александр Защук:

6 бань и саун. Русская, русская с веником, финская сауна, хамам, инфракрасная сауна и кедровая бочка. Дмитрий Кунгуров, отдыхающий:

Мы с друзьями очень любим в русскую баню ходить, дети мои предпочитают с женой хамам. Очень любят ходить в аквапарк, в СПА-центре очень резвятся. Отдых отдыхом, а обед по расписанию. Повара балуют гостей кулинарными чудесами на завтрак, обед и ужин.

Анастасия Анищик, заведующая кафе санатория «Ружанский»:

В нашем кафе мы предлагаем блюда белорусской и польской кухни. Вы можете побаловать себя драниками, колбасками, шашлыками и многими другими деликатесами из предложенной кухни. У нас вы можете отметить свадьбы, торжества и юбилеи. Но и девушкам в «Ружанском» не придётся скучать ни минуты. Массажи, СПА, обёртывания, косметология, ароматические ванны и конечно изюминка санатория – салон красоты «Первая леди».