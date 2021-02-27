«Эти встречи – повод показать гордость». Илья Бегун стал участником автопробега, и вот что он говорит

Автопробеги становятся все масштабнее. Подключаются к акции неравнодушные белорусы из различных регионов, чтобы заявить: они стремятся к спокойствию и процветанию своей родины. Интересно, что их ряды пополняют и те, кто еще вчера выходил на улицу под другим флагом.

Илья Бегун:

Эти встречи – повод показать гордость за что-то. Только одно дело, что одна сторона поддерживает действующую власть, и они гордятся этим. Но вы сами понимаете, что людей, которые за что-то хорошее гордятся, обычно меньше. И вот эта критика: вот, посмотрите, сколько там автопробегов, «ябатек», сколько там людей. Поверьте, сторонников победившей стороны в этом вопросе не должно быть много априори. Человеческая психология именно такая, что люди скорее негатив изливать любят.

Вот, возьмите книгу жалоб и замечаний. Там будет много похвалы? Мало. Вот так и здесь. Тот же самый принцип. С обратной стороны это скорее создание весомости, противовеса, что вот, смотрите, нас же много и так далее. А по факту получается, что за этим много ничего не стоит.