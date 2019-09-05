«Эти сводки шли в самые ведущие органы – в ЦК КПБ, в Генштаб». В Беларуси опубликовали секретные военные документы

В Национальном архиве презентовали сборник документов под названием «Оперативные сводки Белорусского штаба партизанского движения». Документы датируются январем и июлем 1944 года. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель заведующего отделом публикаций ГУ «Национальный архив Республики Беларусь», кандидат исторических наук – Святослав Кулинок. Чем уникален этот сборник? Святослав Кулинок, заместитель заведующего отделом публикаций ГУ «Национальный архив Республики Беларусь», кандидат исторических наук:

Сборник, в своем роде, уникальный. Долгое время документы, которые мы презентовали, носили грифы «совершенно секретно», и не были доступны большому числу наших исследователей и всех интересующихся. Но с 90-ых годов эти грифы были сняты. Тем не менее, из 41 вошедшего в сборник документа, 38 публикуются впервые. Чем интересен этот сборник? Если мы говорим об оперативных сводках Белорусского штаба партизанского движения, то нужно сказать, что это один из самых высоких по уровню отчетных документов о партизанской борьбе на территории Беларуси. В этот сборник вошли данные наиболее важные и ценные со стратегической и тактической точки зрения, наиболее информативные данные, которые проверялись по несколько раз. То есть мы говорим о высокой степени информативности изданного сборника и о высокой степени достоверности изданных материалов.

Откуда собирались эти документы? Святослав Кулинок:

В фондах Национального архива Республики Беларусь хранится, наверное, самый большой пласт документов по истории партизанского движения в нашей республике. Конкретные оперативные сводки Белорусского штаба партизанского движения были взяты из фонда №14.50. Это фонд Белорусского штаба партизанского движения, где они и составлялись. Надо сказать о том, что эти сводки составлялись в семи, а то и в восьми экземплярах, и шли в самые ведущие военные органы, органы управления государством – в ЦК КПБ, в Генштаб, в Оперативное управление фронтов. То есть статусность этих документов, если можно так выразиться, была очень высокой. Поэтому они сформировались в Фонде Белорусского штаба партизанского движения и они целенаправленно опубликованы в таком вот сборнике. В сборнике содержатся материалы также и о карательных операциях. О каких территориях идет речь? Святослав Кулинок:

В частности, оперативные сводки за тот период, который мы публиковали, содержат данные об одной из наиболее крупных карательных операций, которая была проведена в 1944 году – операция «Корморан», которая была проведена с мая по июнь 44-го против партизан Бегомльско-Лепельской партизанской зоны. Это была одна из крупнейших операций, в принципе, за весь период оккупации. И оперативные сводки красноречиво говорят о масштабах этой операции, о том, как тяжело было партизанам противостоять, потому что в 1944 году линия фронта проходила близко. И для проведения этой операции немецкое командование сняло фронтовые военные части – не только охранные тыловые подразделения, но и военные фронтовые части, которые имели боевой опыт, были лучше организованы. Поэтому партизанам приходилось, действительно, тяжело. И в некоторой степени начало операции «Багратион» в какой-то степени и спасло партизан, потому что они к тому моменту уже были окружены, пытались прорываться. Но вот стратегическое наступление частей Красной Армии позволило партизанам вырваться. И немецкие части были, в первую очередь, передислоцированы к местам фронтовых боев, и в принципе, операция закончилась. Партизаны смогли сохранить свой личный состав при том, что, конечно, понесли потери.

Данные, которые приводятся в этом сборнике, долгое время были закрыты и на сегодняшний день их публикация – большой вклад в историографию. Какие еще сборники документов вы планируете издать? Святослав Кулинок:

В этом году мы планируем издать сборник документов о той карательной экспедиции, о которой я говорил, «Корморан». Это будет сборник, включающий в себя и немецкие, и наши документы. Фундаментальный сборник, который продолжит серию документальных изданий, посвященных карательным операциям в Беларуси.