Животное по шею увязло в трясине. Охотники достали из болота оленя в Волковысском районе
Новости Беларуси. История по сюжету известного стихотворения Корнея Чуковского, в котором пришлось тащить бегемота. Похожий случай произошел в Волковысском районе, где охотники достали из болота оленя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животное по шею увязло в трясине.
Первыми утопающего рогатого заметили местные жители, которые неподалёку собирали грибы. Самостоятельно оказать помощь они не смогли. К счастью, увидели в лесу двух охотников и попросили спасти животное.
Мужчины вызвали подмогу, пытались даже подогнать к месту ЧП технику, но это оказалось невозможно. В итоге оленя извлекали из болота вручную. Животное было полностью обессилено. Несколько часов мужчины за ним присматривали, пока олень не ушёл в лес.