Животное по шею увязло в трясине. Охотники достали из болота оленя в Волковысском районе

Новости Беларуси. История по сюжету известного стихотворения Корнея Чуковского, в котором пришлось тащить бегемота. Похожий случай произошел в Волковысском районе, где охотники достали из болота оленя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животное по шею увязло в трясине.

Первыми утопающего рогатого заметили местные жители, которые неподалёку собирали грибы. Самостоятельно оказать помощь они не смогли. К счастью, увидели в лесу двух охотников и попросили спасти животное.