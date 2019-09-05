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Животное по шею увязло в трясине. Охотники достали из болота оленя в Волковысском районе

05 сентября 2019 08:09
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Новости Беларуси. История по сюжету известного стихотворения Корнея Чуковского, в котором пришлось тащить бегемота. Похожий случай произошел в Волковысском районе, где охотники достали из болота оленя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животное по шею увязло в трясине.

Животное по шею увязло в трясине. Охотники достали из болота оленя в Волковысском районе-1

Первыми утопающего рогатого заметили местные жители, которые неподалёку собирали грибы. Самостоятельно оказать помощь они не смогли. К счастью, увидели в лесу двух охотников и попросили спасти животное.

Животное по шею увязло в трясине. Охотники достали из болота оленя в Волковысском районе-4

Мужчины вызвали подмогу, пытались даже подогнать к месту ЧП технику, но это оказалось невозможно. В итоге оленя извлекали из болота вручную. Животное было полностью обессилено. Несколько часов мужчины за ним присматривали, пока олень не ушёл в лес.

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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