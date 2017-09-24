«Эти пулеметы редко встречаются, так как сняты с вооружения в 43-м году»: арсенал раритетного оружия обнаружен у жителя Ивацевичского района

Новости Беларуси. Арсенал раритетного оружия обнаружен прямо во дворе у жителя Ивацевичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно, что найденные образцы были на вооружении французской, немецкой, шведской армий. Ржавые раритеты хранил у себя дома местный житель. В районе это самая большая находка подобного рода за последние 5 лет.

Самостоятельно заниматься раскопками в Беларуси с недавних пор строго запрещено. Однако охотников за историческими реликвиями не всегда пугают большие штрафы. В руки самых настойчивых иногда попадают настоящие раритеты.

В поле зрения оперативников попал один из так называемых «черных копателей» в деревне рядом с Ивацевичами. За любителями в прямом смысле копать глубоко в историю следят постоянно. Но во время этой проверки милиционеры не поверили своим глазам: 34 ствола, настоящий склад старинного оружия. С таким большим и пестрым арсеналом они столкнулись впервые.

Сергей Котик, первый заместитель начальника Ивацевичского РОВД:

Составные части он откопал в лесных массивах Ивацевичского района с целью зарабатывания себе на жизнь сдачей на металлолом. Была назначена баллистическая экспертиза, в ходе которой было установлено, что данные составные части не являются огнестрельными.

Это, по сути, и спасло подпольного коллекционера от уголовной ответственности. Выстрел хотя бы из одного раритета в ходе экспертизы грозил 6 годами лишения свободы. Однако оружие долго лежало в земле, поэтому сохранилось плохо. Но даже коррозия не помешала экспертам рассмотреть сразу несколько редчайших экземпляров. Самый ценный из них – ствол немецкого пулемета «Кнорр-Бремзе».

Евгений Басалай, эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области:

Эти пулеметы вообще редко встречаются, потому что были сняты с вооружения в 43-м году. Стояли на вооружении немецкой армии и непосредственно войск СС.

Был ствол со ствольной коробкой и магазином кавалерийского карабина «Бертье» образца 1916-го года. Со многими из них криминалисты столкнулись впервые. А вот историки возможность обнаружения огнестрельного оружия из Франции, Германии и Швеции именно в этих местах не исключают.

Раиса Горбач, директор Ивацевичского историко-краеведческого музея:

В Первую мировую войну Телеханская зона была полностью оккупирована немецкими войсками, там была линия противостояния. Естественно, на вооружении армии, даже немецкой, находилось очень много оружия.