Многие не верили, что в долгострое зазвучат детские голоса: как прямые линии помогли решить проблему строительства яслей-сада в Орше?
Новости Беларуси. По уже субботней традиции, сегодня руководители на местах вновь вышли на прямую телефонную связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За время работы такого интерактива не изменились ни график проведения горячих линий, ни формат общения. Зато изменились цифры: звонков становится меньше, говорят чиновники.
Самый молодой и густонаселенный район Орши. Заднепровье-5, как это не парадоксально, пять лет ждал этот детский сад. Строительство то останавливалось, то возобновлялось. И многие уже не верили, что в долгострое когда-нибудь зазвучат детские голоса. И вот на этой неделе детский сад открыли.
Оксана Жуковская, заведующий ясли-садом №46 Орши:
Из всего дошкольное учреждение было одно только построено. Нуждающихся у нас очень много, желающих получить дошкольное образование много, поэтому этот сад он необходим.
В этом районе появление детсада ждали давно. Только на горячую телефонную линию каждую субботу по этому вопросу поступало по несколько обращений.
С начала года около 300 обращений. Рейтинг возглавляют проблемы ЖКХ. Александр Кардаш, к примеру, попросил отремонтировать дорогу в частном секторе. Каких-то 50 метров стали камнем, или, скорее, ямой преткновения.
Александр Кардаш, житель Орши:
Очень оперативно, в течение двух часов, считайте, мы этот вопрос договорились, что решим все. Спасибо.
Управделами Оршанского райисполкома на эту проблему выехала лично. Еще по пути она вызвала дорожников, которые на месте пообещали залатать ямы в течение недели.
Инна Хомутовская, управляющий делами Оршанского райисполкома:
Сегодня прямая линия очень популярна среди населения. Это одна из самых востребованных форм работы с населением. Наверное, это обусловлено тем, что в первую очередь, прямые линии это удобно и просто. Люди звонят для решения вопросов не только, которые сиюминутного решения требуют, но и очень часто задают вопросы, которые требуют и дальнейшего рассмотрения, и выезда на место.
Анастасия Бут, СТВ:
В Оршанском районе сегодня 260 населенных пунктов, а чтобы добраться самых отдаленных деревень необходимо преодолеть до 70 километров. Расстояния, благодаря прямым телефонным линиям сегодня не помеха.