Многие не верили, что в долгострое зазвучат детские голоса: как прямые линии помогли решить проблему строительства яслей-сада в Орше?

Новости Беларуси. По уже субботней традиции, сегодня руководители на местах вновь вышли на прямую телефонную связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время работы такого интерактива не изменились ни график проведения горячих линий, ни формат общения. Зато изменились цифры: звонков становится меньше, говорят чиновники.

Самый молодой и густонаселенный район Орши. Заднепровье-5, как это не парадоксально, пять лет ждал этот детский сад. Строительство то останавливалось, то возобновлялось. И многие уже не верили, что в долгострое когда-нибудь зазвучат детские голоса. И вот на этой неделе детский сад открыли.