Прямой эфир

Многие не верили, что в долгострое зазвучат детские голоса: как прямые линии помогли решить проблему строительства яслей-сада в Орше?

23 сентября 2017 16:33
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Новости Беларуси. По уже субботней традиции, сегодня руководители на местах вновь вышли на прямую телефонную связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время работы такого интерактива не изменились ни график проведения горячих линий, ни формат общения. Зато изменились цифры: звонков становится меньше, говорят чиновники.

Самый молодой и густонаселенный район Орши. Заднепровье-5, как это не парадоксально, пять лет ждал этот детский сад. Строительство то останавливалось, то возобновлялось. И многие уже не верили, что в долгострое когда-нибудь зазвучат детские голоса. И вот на этой неделе детский сад открыли. 

Многие не верили, что в долгострое зазвучат детские голоса: как прямые линии помогли решить проблему строительства яслей-сада в Орше? -1

Оксана Жуковская, заведующий ясли-садом №46 Орши:
Из всего дошкольное учреждение было одно только построено. Нуждающихся у нас очень много, желающих получить дошкольное образование много, поэтому этот сад он необходим.

В этом районе появление детсада ждали давно. Только на горячую телефонную линию каждую субботу по этому вопросу поступало по несколько обращений.

С начала года около 300 обращений. Рейтинг возглавляют проблемы ЖКХ. Александр Кардаш, к примеру, попросил отремонтировать дорогу в частном секторе. Каких-то 50 метров стали камнем, или, скорее, ямой преткновения.

Многие не верили, что в долгострое зазвучат детские голоса: как прямые линии помогли решить проблему строительства яслей-сада в Орше? -4

Александр Кардаш, житель Орши:
Очень оперативно, в течение двух часов, считайте, мы этот вопрос договорились, что решим все. Спасибо.

Многие не верили, что в долгострое зазвучат детские голоса: как прямые линии помогли решить проблему строительства яслей-сада в Орше? -6

Управделами Оршанского райисполкома на эту проблему выехала лично. Еще по пути она вызвала дорожников, которые на месте пообещали залатать ямы в течение недели.

Многие не верили, что в долгострое зазвучат детские голоса: как прямые линии помогли решить проблему строительства яслей-сада в Орше? -8

Инна Хомутовская, управляющий делами Оршанского райисполкома:
Сегодня прямая линия очень популярна среди населения. Это одна из самых востребованных форм работы с населением. Наверное, это обусловлено тем, что в первую очередь, прямые линии это удобно и просто. Люди звонят для решения вопросов не только, которые сиюминутного решения требуют, но и очень часто задают вопросы, которые требуют и дальнейшего рассмотрения, и выезда на место.

Многие не верили, что в долгострое зазвучат детские голоса: как прямые линии помогли решить проблему строительства яслей-сада в Орше? -10


Анастасия Бут, СТВ:
В Оршанском районе сегодня 260 населенных пунктов, а чтобы добраться самых отдаленных деревень необходимо преодолеть до 70 километров.  Расстояния, благодаря прямым телефонным линиям сегодня не помеха.

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт # Инна Хомутовская # Александр Кардаш # Оксана Жуковская

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