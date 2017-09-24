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Новых фактов и версий нет: девятые сутки в Беловежской пуще ищут пропавшего Максима Мархалюка

24 сентября 2017 12:05
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Новости Беларуси. Поиски не прекращались ночью. Но операция не дала результата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новых фактов и версий нет: девятые сутки в Беловежской пуще ищут пропавшего Максима Мархалюка-1

Новых фактов и версий нет: девятые сутки в Беловежской пуще ищут пропавшего Максима Мархалюка-3

На рассвете отряды вновь отправились прочесывать лес, а в воздух поднялась спецтехника. МЧС, милиция, спецназ и добровольцы – участвуют сотни человек. По последней информации, следы мальчика не обнаружены. Новых фактов и версий нет. Милиция отрабатывает криминальный след в этой истории. Опрашиваются местные жители, патрулируются дороги и заброшенные дома. Поиски продолжатся до любого результата.

# общество # Фотофакт # Поиски Максима Мархалюка

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