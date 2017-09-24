Уникальную астрономическую площадку создали могилевские школьники

Новости Беларуси. Ближе к звездам. Со своей инициативой юные звездочеты вышли на конкурс социальных проектов, где получили финансовую поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старая баскетбольная площадка за несколько месяцев превратилась в планетарий. Для наглядности установили солнечные часы, геоскоп, большой макет небесной сферы и модель солнечной системы. Причем многое делали своими руками. Теперь науку о вселенной ученики этой школы изучают прямо на территории.