Уникальную астрономическую площадку создали могилевские школьники

Новости Беларуси. Ближе к звездам. Со своей инициативой юные звездочеты вышли на конкурс социальных проектов, где получили финансовую поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ближе к звездам. Со своей инициативой юные звездочеты вышли на конкурс социальных проектов, где получили финансовую поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старая баскетбольная площадка за несколько месяцев превратилась в планетарий. Для наглядности установили солнечные часы, геоскоп, большой макет небесной сферы и модель солнечной системы. Причем многое делали своими руками. Теперь науку о вселенной ученики этой школы изучают прямо на территории.
У астрономов-любителей еще много планов. Хотят сделать пояс зодиаков, установить экваториальные и вертикальные солнечные часы. Подумывают и над организацией экскурсий в свой мини-планетарий. Ведь такая астрономическая площадка – первый подобный проект в Беларуси.