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Уникальную астрономическую площадку создали могилевские школьники

24 сентября 2017 12:33
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Новости Беларуси. Ближе к звездам. Со своей инициативой юные звездочеты вышли на конкурс социальных проектов, где получили финансовую поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальную астрономическую площадку создали могилевские школьники-1

Старая баскетбольная площадка за несколько месяцев превратилась в планетарий. Для наглядности установили солнечные часы, геоскоп, большой макет небесной сферы и модель солнечной системы. Причем многое делали своими руками. Теперь науку о вселенной ученики этой школы изучают прямо на территории.

Уникальную астрономическую площадку создали могилевские школьники-3

У астрономов-любителей еще много планов. Хотят сделать пояс зодиаков, установить экваториальные и вертикальные солнечные часы. Подумывают и над организацией экскурсий в свой мини-планетарий. Ведь такая астрономическая площадка – первый подобный проект в Беларуси.

# общество # Фотофакт # Астрономия

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