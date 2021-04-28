Очередное заседание Конституционной комиссии пройдёт 28 апреля

Новости Беларуси. Предложения по изменению Основного закона Беларуси. 28 апреля пройдет очередное заседание Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – идеи, выработанные в рамках работы диалоговых площадок, некоторые инициативы поступили по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания.

Напомним, Конституционная комиссия была создана по поручению главы государства. В состав рабочей группы вошли 36 человек. Их задача разработать предложения по изменению Основного закона, собрать мнения и обеспечить их всенародное обсуждение. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свой вариант документа.