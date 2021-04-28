Прямой эфир

Очередное заседание Конституционной комиссии пройдёт 28 апреля

28 апреля 2021 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Предложения по изменению Основного закона Беларуси. 28 апреля пройдет очередное заседание Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередное заседание Конституционной комиссии пройдёт 28 апреля-1

В центре внимания – идеи, выработанные в рамках работы диалоговых площадок, некоторые инициативы поступили по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания.

Очередное заседание Конституционной комиссии пройдёт 28 апреля-4

Напомним, Конституционная комиссия была создана по поручению главы государства. В состав рабочей группы вошли 36 человек. Их задача разработать предложения по изменению Основного закона, собрать мнения и обеспечить их всенародное обсуждение. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свой вариант документа.

Как стало известно 27 апреля, референдум по Конституции планируется провести в январе-феврале 2022 года.

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Белавиа» с 30 апреля начнёт выполнять чартерные рейсы в Тунис и Черногорию
28 апреля 2021 06:33

«Белавиа» с 30 апреля начнёт выполнять чартерные рейсы в Тунис и Черногорию

Совмин скорректировал порядок повышения зарплаты
28 апреля 2021 06:16

Совмин скорректировал порядок повышения зарплаты

«Придумали привозить в дипломатической почте». Почему советские аграрии охотились за калифорнийскими червями?
27 апреля 2021 21:03

«Придумали привозить в дипломатической почте». Почему советские аграрии охотились за калифорнийскими червями?