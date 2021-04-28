Минские парки открывают сезон аттракционов. Какие новинки ждут посетителей?

Новости Беларуси. 28 апреля главные парки столицы примут первых посетителей. Все карусели прошли проверку на безопасность и получили соответствующий сертификат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не обойдется в этом сезоне без новинок. Так, в парке Горького порадует двухуровневый лабиринт, удивит и большой игровой комплекс в виде корабля. А в парке имени 900-летия Минска – надувная горка.

Что касается стоимости билетов, то она составит от 1,5 до 6 рублей. За минимальную цену можно посетить «Мини-джет», батут, аттракцион «Дракоша». А вот самая высокая – у детского игрового комплекса в парке Челюскинцев. Для многодетных семей предусмотрена 25-процентная скидка.