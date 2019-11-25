«Эти дороги никто никогда не ремонтировал». Кто поможет решить дорожную проблему в Червенском районе?

Новости Беларуси. Жители деревни Дукорщина Червенского района уже несколько лет не могут решить дорожную проблему, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители деревни Дукорщина Червенского района уже несколько лет не могут решить дорожную проблему, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Труднее всего живется дачникам садового товарищества «Елочка», которое находится за деревней и около леса. Через территорию проходит техника Пуховичского лесхоза и местного сельского хозяйства.
Под тяжестью машин дороги разбиваются, а в дождь превращаются в единое болото. Жители обращались к коммунальщикам и местной власти, но все в один голос утверждают: финансов пока на решение проблемы нет.
Игорь Найденко, житель деревни Дукорщина:
Эти дороги – их никто никогда не ремонтировал. Буквально. От конца деревни и до товарищества мы каждый год собираем деньги и ее ремонтируем. По деревне – открытые люки.
Антонина Бересневич, жительница деревни Дукорщина:
По поводу грейдирования – оно проходит, но оно бессмысленно. Потому что сегодня грейдер прошел, допустим, а завтра прошел дождь, и все ямочки выдавливаются транспортом.
Владимир Кулагин, начальник Смиловичского сельского исполнительного комитета:
Лесничество обязуется эти все дорожные неполадки устранить, после того как будет вывезен лес. Немножко нужно несколько машин привезти, посыпать – это без вопросов. ЖКХ закупает люки, и там в двух местах (я знаю, где) люки будут установлены.
К тому же, вопрос качества дорог вызывает еще одну проблему – транспортное обеспечение. Расстояние от садового товарищества до ближайшей остановки – почти 3 километра. И сформировать соответствующий маршрут общественного транспорта можно только при условии надлежащих дорог. Кстати, жители деревни планируют обратиться со своей проблемой напрямую к губернатору Минской области, если вопрос не решится в ближайшее время.